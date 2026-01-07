fb pixel
Музыка, огни и конфеты: по Мадриду проехали три короля

Три библейских короля по старинной традиции прибыли в Испанию в ночь на 6 января. Именно в этот день испанские дети ждут рождественских подарков. А в Мадриде в честь праздника проводят ежегодный грандиозный парад.

Тысячи зрителей выстроились вдоль главных улиц испанской столицы. По ним проезжают украшенные платформы и проходят танцоры и музыканты в карнавальных нарядах. В шествии участвуют десятки коллективов, включая пожарных, работников метро и сотрудников городской администрации.

[зрительница]:
«Мы хотим увидеть волхвов. И дети, и родители очень взволнованы».

Зрители, особенно юные, с нетерпением ждут сладостей. Во время парада принято разбрасывать конфеты.

[зрительница]:
«Надеюсь увидеть платформы с людьми, которые будут бросать конфеты».

[зрительница]:
«Хочу увидеть Мельхиора, Каспара и Валтасара и получить много конфет».

Согласно преданиям, три волхва, или три короля, первыми пришли поклониться младенцу Иисусу. Привела их Вифлеемская звезда. Мудрецы принесли новорождённому подарки: золото, ладан и мирру.

Этот праздник отмечают и мексиканцы. В этом году власти Мехико угощают местных жителей тортом и раздают игрушки детям из малообеспеченных семей.

[жительница Мехико]:
«Я домохозяйка, мать-одиночка, работаю уборщицей, и со мной здесь дочка. Ей только что преподнесли подарки три короля, и она очень рада».

Праздник трёх королей – один из главных праздников в Мексике. Он завершает период, известный как Двенадцать дней Рождества.

