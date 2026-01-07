Стартап из Калифорнии построил электрический катер для вейкбординга

По водохранилищу Мид в штате Невада бесшумно скользит катер. Именно таким тихим и безвредным видит водный..
Дата загрузки: 2026-01-07
По водохранилищу Мид в штате Невада бесшумно скользит катер. Именно таким тихим и безвредным видит водный транспорт будущего калифорнийский стартап Arc. Это электрическое судно для вейкбординга – его детище.
[Митч Ли, гендиректор компании Arc]:
«Наша миссия – электрифицировать всё на воде».
В стартапе работают бывшие сотрудники компаний Tesla и Rivian. Теперь инженеры переключились с автомобилестроения на создание водного транспорта.
Новый 23-футовый электрический катер оснащён силовой установкой мощностью в 500 лошадиных сил. Заряда батареи хватает на четыре-шесть часов активного использования. Зарядить полностью её можно за ночь.
[Митч Ли, гендиректор компании Arc]:
«На воде катер Arc Sport работает тише обычных судов, и нет выхлопных газов, как от бензинового двигателя. Электрическое судно более производительное, более мощное и обеспечивает более высокий крутящий момент».
Разработчики также говорят, что электрический катер в обслуживание дешевле традиционного.
Управлять судном можно через бортовой компьютер. Достаточно нескольких касаний к дисплею, чтобы настроить все нужные функции.
Цены на электрокатер стартуют с 270 000 долларов.
[Митч Ли, гендиректор компании Arc]:
«Цифра звучит впечатляюще, и это, на самом деле, большие деньги. Но цена сопоставима с рыночной стоимостью других катеров класса люкс для вейкбординга».
Стартап намерен расширить линейку электрических моделей и планирует строить катера для рыбалки, прогулочные лодки, а также более крупные суда, такие как буксиры и паромы.
Короткая ссылка на эту страницу: