Стартап из Калифорнии построил электрический катер для вейкбординга

По водохранилищу Мид в штате Невада бесшумно скользит катер. Именно таким тихим и безвредным видит водный транспорт будущего калифорнийский стартап Arc. Это электрическое судно для вейкбординга – его детище.

[Митч Ли, гендиректор компании Arc]:

«Наша миссия – электрифицировать всё на воде».

В стартапе работают бывшие сотрудники компаний Tesla и Rivian. Теперь инженеры переключились с автомобилестроения на создание водного транспорта.

Новый 23-футовый электрический катер оснащён силовой установкой мощностью в 500 лошадиных сил. Заряда батареи хватает на четыре-шесть часов активного использования. Зарядить полностью её можно за ночь.

[Митч Ли, гендиректор компании Arc]:

«На воде катер Arc Sport работает тише обычных судов, и нет выхлопных газов, как от бензинового двигателя. Электрическое судно более производительное, более мощное и обеспечивает более высокий крутящий момент».

Разработчики также говорят, что электрический катер в обслуживание дешевле традиционного.

Управлять судном можно через бортовой компьютер. Достаточно нескольких касаний к дисплею, чтобы настроить все нужные функции.

Цены на электрокатер стартуют с 270 000 долларов.

[Митч Ли, гендиректор компании Arc]:

«Цифра звучит впечатляюще, и это, на самом деле, большие деньги. Но цена сопоставима с рыночной стоимостью других катеров класса люкс для вейкбординга».

Стартап намерен расширить линейку электрических моделей и планирует строить катера для рыбалки, прогулочные лодки, а также более крупные суда, такие как буксиры и паромы.

