В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре в новогоднюю ночь на горнолыжном курорте Кран-Монтана...

Все 40 жертв пожара в баре в Швейцарии идентифицированы

В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре в новогоднюю ночь на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Погибшим было от 14 до 39 лет. Более половины из них были моложе 18 лет. В числе жертв – граждане разных европейских стран, а также – ОАЭ и Турции.

В результате пожара пострадали 119 человек. У большинства сильные ожоги. Шестеро пребывают в тяжёлом состоянии.

Люди приносят соболезнования родственникам погибших и пострадавших и одновременно всё настойчивее требуют ответа: почему произошла эта трагедия.

Прокуратура кантона Вале считает, что причиной, вероятно, стали свечи-фонтаны. Искры от них могли попасть на потолок, и он загорелся.

Под следствием находятся двое владельцев бара. Им могут предъявить обвинения в убийстве по неосторожности и других преступлениях. Полиция пока не считает нужным арестовывать подозреваемых.

Владелец бара Жак Моретти сообщал швейцарским СМИ, что его заведение проверяли трижды за десять лет, и всё отвечало установленным правилам.

Между тем заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил о несоблюдении мер безопасности в баре, который занимает первый этаж и подвальное помещение. Политик ставит под сомнение надёжность системы аварийного реагирования и то, что проверки были достаточно эффективными.

В швейцарском баре погибло шесть итальянцев. Тела пятерых уже доставили в Италию. Одного похоронят в Швейцарии, поскольку он жил там.

В числе жертв – 16-летний Ахилле Барози из Милана. Друзья, родственники и местные жители собрались в часовне, чтобы почтить его память.

[Эцио Дидоне, родственник погибшего]:

«Это немыслимая трагедия. Необходимо провести тщательное расследование».

Родственники погибших требуют наказать виновных в пожаре по всей строгости закона.

