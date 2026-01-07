Внезапные наводнения уносят жизни индонезийцев. Так, не менее 16 человек погибли в результате стихийного бедствия в..

Внезапные наводнения в Северном Сулавеси: не менее 16 погибших

Внезапные наводнения уносят жизни индонезийцев. Так, не менее 16 человек погибли в результате стихийного бедствия в провинции Северный Сулавеси.

И число жертв может возрасти, поскольку продолжают искать пропавших без вести. Также 18 человек получили телесные повреждения.

Сильные дожди привели к внезапным наводнениям на острове Сиау, расположенном в регионе Сиау-Тагуланданг-Биаро. Реки вышли из берегов, и стремительные потоки воды, смешанной с грязью, камнями и обломками, устремились на населённые пункты.

Как сообщил губернатор провинции, наводнения разрушили сотни домов и правительственных зданий.

В четыре пострадавших посёлка направили спасателей. Им помогают полиция, военные и местные жители. В некоторых местах доступ затруднён из-за поврежденных дорог и нарушенной связи.

Около 700 местных жителей временно разместили в церквях и общественных зданиях.

Основные дороги расчищают экскаваторами от валунов и обломков.

Сейчас в регионе разгар сезона дождей. Так, в декабре катастрофические наводнения и оползни обрушились на 52 города и округа Суматры, крупнейшего острова Индонезии. В результате погибли 1178 человек, более 7000 пострадали, и 148 жителей до сих пор числятся пропавшими.

