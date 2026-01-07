В Кейптауне отпраздновали «Второй Новый год»

«Второй Новый год» празднуют в Кейптауне в ЮАР. В красочном параде менестрелей участвуют десятки творческих коллективов...
«Второй Новый год» празднуют в Кейптауне в ЮАР. В красочном параде менестрелей участвуют десятки творческих коллективов. Музыканты вооружились барабанами и духовыми инструментами. Зажигательные мелодии привлекают сотни зрителей.
[Даниэль, жительница Кейптауна]:
«Я никогда раньше не испытывала ничего подобного, поскольку в первый раз вижу этот парад. И то, что я чувствую, можно описать словами: праздник и свобода».
Традиция праздника уходит корнями в эпоху рабовладельчества. В те времена подневольным давали выходной 2 января. Они одевались как менестрели, исполняли музыку и танцевали.
[Лаик Стюарт, участник парада]:
«Это многое значит для нас. Мои дети в возрасте от двух до пяти лет – все состоят в музыкальном коллективе. Я участвую в парадах с двух лет. Так что эта традиция передаётся из поколения в поколение».
Парад проходит в Грин-Пойнте – пригороде Кейптауна. Каждый год в шествии участвуют более 10 000 человек.
