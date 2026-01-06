Итальянская компания Ducati отметит 100-летний юбилей

Итальянская компания Ducati отметит в этом году 100-летний юбилей. Штаб-квартира производителя легендарных мотоциклов находится в Болонье..
Итальянская компания Ducati отметит в этом году 100-летний юбилей. Штаб-квартира производителя легендарных мотоциклов находится в Болонье в районе Борго-Панигале.
Компанию в 1926 году основали братья Адриано, Марчелло и Бруно Дукати. Изначально завод выпускал радиотехнику. После Второй мировой войны дешёвые средства передвижения стали актуальнее радиотехнических изделий. И Ducati перешла на производство мотовелосипедов. Затем появились и мотоциклы. Исторические модели теперь можно увидеть в заводском музее.
[Ливио Лоди, куратор музея Ducati]:
«Ducati всегда процветала благодаря инновациям. Но главным изменением, которое принесло Ducati известность, стало участие в первых мотоциклетных гонках в начале 50-х годов».
Ducati своим успехом во многом обязана инженеру Фабио Тальони. Он внедрил немало инноваций и разработал прогрессивные модели спортивных и дорожных мотоциклов.
[Патриция Чианетти, сотрудница компании Ducati]:
«В ДНК этой компании изначально заложены три элемента, которые привнесли братья Дукати, основатели компании. Первый – это постоянное внедрение инноваций и поиск новых решений для клиента. Второй – это страсть ко всему, что делается на заводе. И, наконец, что не менее важно, постоянный поиск побед в конкурентной среде – в мотоспорте».
Клаудио Доменикали пришёл работать в компанию в 91-м. В 2013-м его назначили директором. Он стал свидетелем развития бренда.
[Клаудио Доменикали, директор компании Ducati]:
«Думаю, Ducati многого добилась за 100 лет, но ещё многое можно сделать».
В последние несколько лет годовой доход Ducati превышает миллиард евро. По словам производителей, для покупателей важно внимание к деталям.
[Андреа Феррарези, директор отдела дизайна Ducati]:
«На мотоцикле всё открыто, поэтому всё заслуживает внимания дизайнера. Мы работаем не только над экстерьером, но и тратим часы на то, чтобы продумать механическую основу мотоцикла».
[Ливио Лоди, куратор музея Ducati]:
«Мотоцикл перестал быть просто предметом обихода, он стал прекрасным, эстетическим объектом. Поэтому работа, проделанная в Борго-Панигале, ценится во всём мире».
Главные торжества по случаю юбилея компании запланированы на начало июля.
