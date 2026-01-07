fb pixel
Пингвины, львы и капибары: в Лондонском зоопарке пересчитывают животных

Выманить и пересчитать – такая задача встала перед смотрителями Лондонского зоопарка. Здесь стартовала традиционная инвентаризация животных...

Выманить и пересчитать – такая задача встала перед смотрителями Лондонского зоопарка. Здесь стартовала традиционная инвентаризация животных.

Работа начинается до семи утра и длится до позднего вечера. Надо пересчитать, млекопитающих, птиц, рыб и насекомых.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:
«Есть задачи попроще. Например, подсчитать двух капибар, которые живут в тёплом убежище. А есть и более сложные, такие как пересчёт 75 пингвинов Гумбольдта».

Капибары Киви и Гизмо поселились в Лондонском зоопарке прошлым летом. Эти южноамериканские водосвинки теплолюбивы, поэтому их пришлось выманивать наружу, чтобы подсчитать.

Температура в Лондоне опустилась до минус четырёх градусов. Но у всех питомцев есть тёплые помещения. Например, в закрытом вольере у азиатских львов сейчас плюс 26 градусов, а у горилл – плюс 25.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:
«Так что у животных есть выбор: находиться в тёплых помещениях или на улице. Им довольно комфортно. И думаю, что сегодня от холодной лондонской погоды страдают, возможно, только смотрители».

В Лондонском зоопарке живут почти 20 000 животных 400 видов. Перепись продлится неделю.

Этот год для зоопарка особенный. Он будет праздновать 200-летний юбилей.

