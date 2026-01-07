Финских детей будут учить, как отличить фейковые новости

В этой школе на окраине Хельсинки учитель Вилле Ванханен занимается с группой четвероклассников. Но тема урока..

В этой школе на окраине Хельсинки учитель Вилле Ванханен занимается с группой четвероклассников. Но тема урока не связана ни с математикой, ни с физикой. Здесь учатся отличать фейковые новости.

[Ило Линдгрен, школьник]:

«Надо узнать, фейк это или настоящая новость. Это немного сложно понять».

Правительство Финляндии решило начинать борьбу с фейковыми новостями ещё в детских садах и школах. Такие курсы вводят для детей, которым только исполнилось 3-4 года.

[Вилле Ванханен, учитель]:

«Мы говорим о том, что такое новости, что они в себя включают. Мы просто обсуждаем более подробно, углубляясь в детали. Мы также изучаем, как распознать, создано ли изображение или видео искусственным интеллектом».

Медиаграмотность стала частью финской учебной программы около 30 лет назад. Ещё в детских садах детям рассказывают об особенностях интернета. Однако недавно учебники расширились такими понятиями, как онлайн-дезинформация, фермы троллей и многое другое.

[Андерс Адлеркройц, министр образования Финляндии]:

«Теперь это действительно становится способом защитить нашу демократию».

В Финляндии в рамках ежегодной «Недели газет» издания участвуют в программах медиаграмотности, предоставляя детям и подросткам бесплатный доступ к новостям – как в печатном, так и в цифровом виде – чтобы приучить их читать и критически воспринимать информацию.

Так, в 2024 году хельсинская газета совместно с партнёрами подготовила специальную «Азбуку медиаграмотности», которую вручили каждому 15-летнему подростку при переходе в среднюю школу. Это пособие объясняет, как устроены современные СМИ, как отличать надёжные источники от дезинформации и осознанно работать с новостным контентом.

Впрочем, эксперты предупреждают, что с развитием инструментов искусственного интеллекта эта работа может значительно усложниться.

