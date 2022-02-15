Афганцы играют в «козлодрание», несмотря на бедность в стране

С гиканьем и свистом десятки всадников стараются вырвать у соперника тушу козла. В 90-х годах эта..

С гиканьем и свистом десятки всадников стараются вырвать у соперника тушу козла. В 90-х годах эта игра под названием бузкаши, или «козлодрание», была под запретом. В то время в Афганистане первый раз захватил власть «Талибан» – запрещённая в России и других странах террористическая организация.

Потом соревнования возобновились. Продолжаются и сейчас. Правила не меняются сотни лет. Тушу козла надо бросить в круг, начерченный на земле. У кого больше очков, тот и победитель. Наездникам можно бить палкой чужих лошадей, но в пылу борьбы достаётся и людям.

[зритель]:

«У нас полно забот. Но, глядя на игру, я забываю о проблемах, и я счастлив. Кругом бедность, но здесь я забываю обо всём». [зритель]:

«Мы устали от перемен, экономических проблем и нестабильности в стране. Но, когда я прихожу посмотреть игру в бузкаши, забываю обо всех горестях».

Команды соревнуются дважды в неделю. Но проводить игры всё сложнее.

[Мохаммад Ибрагим, владелец лошадей]:

«Соревнования по бузкаши уже не такие красочные, как раньше. Сейчас люди едва сводят концы с концами, пытаясь прокормить семьи. И содержать лошадь очень дорого». [Кари Фархад, игрок]:

«Раньше всадникам платили от десяти до 20 тысяч долларов. А сейчас даже самые лучшие игроки, которые всегда были очень заняты, потеряли доход».

Содержание одной лошади обходится в 750 долларов в месяц. Многим такое уже не по карману. Но самые увлечённые наездники и владельцы лошадей не хотят бросать любимое дело.

[Мохаммад Чари, владелец лошадей]:

«Многие мои друзья бежали в Иран и Турцию. Они звали и меня, но я не согласился, потому что разведение лошадей – моё хобби. И я навсегда останусь здесь».

Бузкаши – это как поло на лошадях. Считается, что эту игру придумали в древности монголы. У кыргызов и алтайцев она называется кок-бору, у казахов – кокпар.

В Афганистане играют в бузкаши весной и осенью.

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