Голод теперь угрожает трети бразильцев

В Бразилии ещё больше людей оказались перед угрозой голода. Как показало исследование, в 2019 году почти..
Дата загрузки: 2022-05-31
[бездомный]:
«Я бездомный. Если бы не было этой тарелки еды за один реал, то сегодня я бы не поел».
При этом страна остаётся крупнейшим в Латинской Америке производителем продуктов питания.
[Марселу Нери, социолог]:
«Населению Бразилии не хватает еды, несмотря на то, что она крупный производитель продуктов питания, мировая ферма».
Показатель пищевой безопасности отслеживают с 2006 года. И впервые за всё это время индекс Бразилии превысил средний показатель по миру.
[Марселу Нери, социолог]:
«Это тревожная картина. Пищевая безопасность под угрозой на глобальном уровне».
Если рассматривать только беднейшие слои населения Бразилии, то в 2019 году чуть более половине из них угрожал голод. В 2021 году показатель повысился до 75%. Выше только в Зимбабве. Там угроза пищевой безопасности достигает 80%.
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