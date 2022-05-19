Бразильцы едва выживают в условиях роста инфляции

Еда или баллон с газом – такой выбор теперь стоит перед Жаклин Дуарте, которая живёт в..
Дата загрузки: 2022-05-19
[Жаклин Дуарте, жительница штата Рио-де-Жанейро]:
«У меня много едоков. Приготовить надо не только обед, но и завтрак. А дети не думают о том, откуда берётся еда. Они просто хотят поскорее поесть. И самое горькое – видеть, как ребёнок что-то просит, но не получает».
С начала пандемии в Бразилии растут цены на товары и услуги. А в последние месяцы стало ещё хуже из-за нарушения мировых цепей поставок. За прошедший год цены выросли на 12%. При этом власти прогнозировали рост всего в 3,5%.
Благотворительные организации стараются помогать жителям самых бедных районов. Раздают горячую еду и продуктовые наборы. Без этого ситуация была бы совсем плачевной.
[жительница штата Рио-де-Жанейро]:
«Мы голодаем, цены растут, и у нас нет еды. Нечем платить за услуги. Приходится выбирать – заплатить за квартиру или купить еды. А если выгонят из дома, останешься на улице».
[житель штата Рио-де-Жанейро]:
«Трудно из-за высоких цен. Покупаем самое необходимое – сосиски и яйца, потому что всё дорожает».
Впрочем, и благотворительным организациям теперь тоже нелегко. Их ресурсы сократились в три-четыре раза.[Марлон Лемос Муллуло, сотрудник благотворительной организации]:
«Поэтому мы просим друзей помочь нам небольшими пожертвованиями, чтобы хватало на покупку еды и приготовление обедов».
Экономисты прогнозируют, что инфляция в Бразилии будет расти не только в этом году, но и в следующем.
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