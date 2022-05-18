В Москве знакомят с культурой Древнего Китая

В Бирюлёвском дендропарке знакомят с традициями Древнего Китая. В разгар цветения сакуры москвичей встречают феи, китайские..

В Бирюлёвском дендропарке знакомят с традициями Древнего Китая. В разгар цветения сакуры москвичей встречают феи, китайские барабанщики, небесный лев и дракон.

Культура Поднебесной полна тайных смыслов. Азиатская нация называет себя детьми дракона, который символизирует небесную энергию ян и приносит удачу.

[Александр Козлов, участник концерта]:

«Я раньше слышал о том, что на Востоке древняя культура… Но я думал, что это все чуждо, особенно русскому богатырю, но получилось, что дальше я как раз увидел разницу большую… Тот заряд, который я получаю – он как ракета. Он мне даёт возможность чувствовать себя как батарейка, заряженная на 100%».

За внешней красочностью – глубина. Москвичей знакомят с цигун Фалунь Дафа – древней школой совершенствования, расцвет которой пришёлся на 90-е. Такие медитативные упражнения выполняют миллионы китайцев.

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Сегодня занятия на открытом воздухе проходят в Москве, Петербурге, Иркутске, Владивостоке и других городах. Кроме упражнений, в цигун есть глубокая философия: принципы истина, доброта и терпение.

Александр Козлов – в прошлом спортсмен-тяжелоатлет. Мудрость Востока открывает для себя более 10 лет.

[Александр Козлов, участник концерта]:

«Многие друзья и знакомые задаются вопросом: «Зачем человеку, как я, что-то китайское?» На что я задаю им вопрос: «Нужно ли людям терпение, нужна ли в жизни истина, нужна ли в жизни доброта?» На что они отвечают: «Да». То, что мне удалось выработать в себе, это терпение. Не реагировать чувствами, а реагировать разумом. Не вспылить, подождать, подумать, осознать».

Попробовали цигун Фалунь Дафа и гости дендропарка.

[зрительница]:

«На самом деле, когда вокруг такая энергетика бешеная, когда все бегут куда-то, куда-то все опаздывают, остановиться и посмотреть вглубь себя – это очень правильно». [зрительница]:

«Наверное, это мне подходит. С тремя детьми медитация. Мне как раз надо иногда помедитировать, мне кажется».

Праздники, посвящённые знакомству с культурой Поднебесной и цигун Фалунь Дафа, проходят в середине мая по всему миру.

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