Недорогие протезы меняют жизнь пакистанцев

Пакистанка Амна Рехман родилась без левой руки. Здесь она готовится получить роботизированный протез, который может изменить..
Дата загрузки: 2022-05-05
17-летняя девушка никогда раньше не пользовалась даже самым базовым протезом, поэтому бионическая конечность для неё – повод для большой радости.
[Амна Рехман, пакистанка]:
«Чувствую, что использую её всё лучше и эффективнее, пытаюсь научиться чему-то новому. Здесь мне помогают привыкнуть к новой руке и показывают разные упражнения».
Протез создала компания «Бионикс Пакистан». С 2019 года она продала 135 роботизированных протезов. 80% стоимости покрыли за счёт благотворительных пожертвований.
Одна такая рука стоит менее 2000 долларов. При этом в странах Европы и США цена может достигать 20 тысяч.
Сократить расходы удалось благодаря тому, что большую часть сырья закупают на месте. Также компания разработала собственные датчики, которые улавливают электронные импульсы, поступающие из мозга.
[Анас Ниаз, основатель компании]:
«Мы делаем эти бионические руки с электронными датчиками внутри, и когда человек надевает бионическую руку, то его конечность посылает сигналы, электронные импульсы, которые обнаруживают датчики, встроенные в протез. После этого рука начинает работать».
По данным ООН, каждый шестой человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе живёт с инвалидностью. Это 650 миллионов человек.
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