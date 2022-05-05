Недорогие протезы меняют жизнь пакистанцев

Пакистанка Амна Рехман родилась без левой руки. Здесь она готовится получить роботизированный протез, который может изменить..

Пакистанка Амна Рехман родилась без левой руки. Здесь она готовится получить роботизированный протез, который может изменить её жизнь.

17-летняя девушка никогда раньше не пользовалась даже самым базовым протезом, поэтому бионическая конечность для неё – повод для большой радости.

[Амна Рехман, пакистанка]:

«Чувствую, что использую её всё лучше и эффективнее, пытаюсь научиться чему-то новому. Здесь мне помогают привыкнуть к новой руке и показывают разные упражнения».

Протез создала компания «Бионикс Пакистан». С 2019 года она продала 135 роботизированных протезов. 80% стоимости покрыли за счёт благотворительных пожертвований.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Одна такая рука стоит менее 2000 долларов. При этом в странах Европы и США цена может достигать 20 тысяч.

Сократить расходы удалось благодаря тому, что большую часть сырья закупают на месте. Также компания разработала собственные датчики, которые улавливают электронные импульсы, поступающие из мозга.

[Анас Ниаз, основатель компании]:

«Мы делаем эти бионические руки с электронными датчиками внутри, и когда человек надевает бионическую руку, то его конечность посылает сигналы, электронные импульсы, которые обнаруживают датчики, встроенные в протез. После этого рука начинает работать».

По данным ООН, каждый шестой человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе живёт с инвалидностью. Это 650 миллионов человек.

Короткая ссылка на эту страницу: