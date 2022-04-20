Здесь учатся шить, общаются и готовятся к новой жизни. Эта швейная мастерская в пригороде австралийского Перта..

В Австралии беженки учатся шить и дают вторую жизнь старому текстилю

Здесь учатся шить, общаются и готовятся к новой жизни. Эта швейная мастерская в пригороде австралийского Перта обучает женщин разных возрастов и национальностей. Все они беженки.

[Маргарит Сароян, беженка из Ирака]:

«Мы покинули родину из-за войны или других сложностей. Здесь другая страна, поэтому для нас важно учить английский язык и получать профессиональные навыки».

В этой мастерской не только учатся, но и спасают планету от избытка отходов. Беженки шьют панамки из старой рабочей одежды. Её поставляет местное предприятие по переработке вторсырья.

[Джеки Уилан, сотрудница компании MercyCare]:

«Многие женщины уже умеют шить. Они занимались этим в лагерях для беженцев до того, как приехали сюда».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Таких мастерских в Перте уже несколько. Их открывают общественные организации. Например, здесь женщины шьют спортивные сумки и головные уборы.

[Лиз Мосс, директор компании Loop Upcycling]:

«Наша организация очень гибко подходит к потребностям беженцев. Мы даём им задания в соответствии с их уровнем мастерства».

Беженкам платят за каждое изделие от восьми до одиннадцати долларов США. Это немного, но главное – опыт. С ним легче найти работу.

[Му Сай, беженка]:

«Если я научусь шить, это поможет и мне, и моей семье».

Старый текстиль в швейные мастерские поставляют многие организации Западной Австралии, в том числе и правительственные. Так, одна компания за пять лет отправила на переработку 35 тонн ткани.

При этом в Австралии ежегодно попадает на свалку 800 тысяч тонн старой одежды и других текстильных изделий.

Короткая ссылка на эту страницу: