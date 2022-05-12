Молодёжь Судана на фоне политических потрясений ищет утешения в искусстве

В этом зале в Хартуме суданские музыканты и певцы готовятся к выступлению. Многие из них несколько..
Дата загрузки: 2022-05-12
Однако перемены не принесли облегчения. А в октябре прошлого года произошёл очередной военный переворот. Вспыхнули новые протесты. В ходе жёсткого подавления погибли 95 человек.
Теперь люди ищут утешения в музыке. Молодёжь объединяется, создаёт хоры и оркестры, проводит концерты.
[Рания Махгуб, жительница Хартума]:
«Несмотря на суровую реальность, мы ещё можем сделать людей счастливыми и дать им хоть каплю надежды с помощью искусства».
Многие молодые суданцы также взялись за кисти и краски и пишут картины на зданиях. Например, этот художник решил украсить стены начальной школы в Хартуме.
Короткая ссылка на эту страницу: