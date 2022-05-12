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Молодёжь Судана на фоне политических потрясений ищет утешения в искусстве

Молодёжь Судана на фоне политических потрясений ищет утешения в искусстве

В этом зале в Хартуме суданские музыканты и певцы готовятся к выступлению. Многие из них несколько..

Дата загрузки: 2022-05-12

Молодёжь Судана на фоне политических потрясений ищет утешения в искусстве
В этом зале в Хартуме суданские музыканты и певцы готовятся к выступлению. Многие из них несколько лет назад участвовали в протестном движении. В итоге в 2019 году был свергнут президент Омар аль-Башир, который удерживал власть 30 лет.

Однако перемены не принесли облегчения. А в октябре прошлого года произошёл очередной военный переворот. Вспыхнули новые протесты. В ходе жёсткого подавления погибли 95 человек.

Теперь люди ищут утешения в музыке. Молодёжь объединяется, создаёт хоры и оркестры, проводит концерты.

[Рания Махгуб, жительница Хартума]:
«Несмотря на суровую реальность, мы ещё можем сделать людей счастливыми и дать им хоть каплю надежды с помощью искусства».

Многие молодые суданцы также взялись за кисти и краски и пишут картины на зданиях. Например, этот художник решил украсить стены начальной школы в Хартуме.
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