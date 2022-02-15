fb pixel
Телеканал NTD

40 влюблённых пар поженились верхом на слонах

40 влюблённых пар поженились верхом на слонах

30-летняя Тучча и 31-летний Чаядом раньше и не мечтали, что самый важный день в их жизни..

Дата загрузки: 2022-02-15

40 влюблённых пар поженились верхом на слонах

30-летняя Тучча и 31-летний Чаядом раньше и не мечтали, что самый важный день в их жизни станет особенным вдвойне. И даже не вдвойне, а – втройне.

Мало того, что тайская пара женится в День святого Валентина, но ещё и – верхом на слоне.

[жених]:
«Я раньше не ездил на слоне. Было немного страшно, но в то же время я счастлив».

[невеста]:
«Это запомнится навсегда. В этот особенный день мы подписали свидетельство о браке в тропическом парке Нонг-Нуч, покатались на слонах и нарядились в традиционные тайские костюмы».

Есть в церемонии и четвёртая особенность – она массовая. Сегодня здесь, в провинции Чонбури, на слонах поженили целых 40 пар влюблённых.

[невеста]:
«Мы захотели пожениться сегодня, потому что это день любви. К тому же этот парк очень живописный, и здесь проходит красивый праздник».

Во время пандемии в Таиланде почти не стало туристов, и у слонов сейчас мало работы. Однако их постоянно тренируют. Танцуют в основном молодые животные. Те, что постарше, катают людей. После праздника слонов моют и угощают травой.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...