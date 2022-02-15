40 влюблённых пар поженились верхом на слонах

30-летняя Тучча и 31-летний Чаядом раньше и не мечтали, что самый важный день в их жизни..

30-летняя Тучча и 31-летний Чаядом раньше и не мечтали, что самый важный день в их жизни станет особенным вдвойне. И даже не вдвойне, а – втройне.

Мало того, что тайская пара женится в День святого Валентина, но ещё и – верхом на слоне.

[жених]:

«Я раньше не ездил на слоне. Было немного страшно, но в то же время я счастлив». [невеста]:

«Это запомнится навсегда. В этот особенный день мы подписали свидетельство о браке в тропическом парке Нонг-Нуч, покатались на слонах и нарядились в традиционные тайские костюмы».

Есть в церемонии и четвёртая особенность – она массовая. Сегодня здесь, в провинции Чонбури, на слонах поженили целых 40 пар влюблённых.

[невеста]:

«Мы захотели пожениться сегодня, потому что это день любви. К тому же этот парк очень живописный, и здесь проходит красивый праздник».

Во время пандемии в Таиланде почти не стало туристов, и у слонов сейчас мало работы. Однако их постоянно тренируют. Танцуют в основном молодые животные. Те, что постарше, катают людей. После праздника слонов моют и угощают травой.

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