Детёныши панд во Франции начали знакомиться с внешним миром

Этим детёнышам панд уже по семь месяцев. Но только сейчас они познакомятся с внешним миром. В..

Этим детёнышам панд уже по семь месяцев. Но только сейчас они познакомятся с внешним миром. В этот день для двух сестрёнок многое впервые: первые шаги по земле, первое путешествие по открытому вольеру и первый завтрак на свежем воздухе.

Панды-близнецы живут в зоопарке Боваль во Франции. Они родились в августе прошлого года, а в декабре их представили публике. В торжественной церемонии участвовал нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Когда детёнышам исполнилось по 100 дней, им выбрали имена. Одну сестру назвали Юань Дуду, вторую – Хуань Лили.

Родители малышей живут в зоопарке Боваль с 2012 года. Маму зовут Хуань Хуань, а папу – Юань Цзы. Взрослые панды приехали во Францию из Китая.

До 1984 года китайские власти дарили панд в дипломатических целях, а теперь только сдают в аренду сроком на десять лет. Год аренды обычно обходится в миллион долларов. При этом все родивщиеся детёныши считаются собственностью Китая.

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