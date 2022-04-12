Нигериец с помощью искусства вдохновляет людей с дислексией

Зубочистки и деревянные палочки стали своеобразным оружием для молодого нигерийца по имени Акингбаде. Он долго не..

Зубочистки и деревянные палочки стали своеобразным оружием для молодого нигерийца по имени Акингбаде. Он долго не понимал, почему не способен вникать в смысл любых текстов. Пять лет назад ему поставили диагноз – дислексия.

Но болезнь стала не горем, а источником вдохновения. Нигериец создаёт скульптуры из зубочисток и деревянных шпажек.

Он сравнивает кропотливый процесс склеивания крошечных деталей с тем, через что проходит человек с дислексией, пытаясь читать.

Одно из его самых грандиозных творений называется «Книги для всех». Его высота – почти два с половиной метра. Скульптура сделана из 8000 деревянных шпажек. На работу ушло три месяца.

[Акингбаде Аденийи, скульптор]:

«Я сделал это как символ того, что люди с дислексией всё равно должны пытаться читать. Даже если сначала у них не получается, нужно продолжать читать и читать. Тогда это умение проникнет в их сознание».

Дислексия – это избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. При этом общая способность к обучению сохраняется. Считается, что дислексией страдает от девяти до 12 процентов населения земного шара.

Нигериец надеется, что его работы помогут людям понять, какие трудности испытывают при дислексии. Он также хочет вдохновить страдающих от этого недуга терпеливо и последовательно справляться со своими проблемами.

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