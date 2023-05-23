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В поисках тени и холодного лимонада: индийцы страдают от невыносимой жары

В поисках тени и холодного лимонада: индийцы страдают от невыносимой жары

Некоторые регионы Индии, включая столицу Нью-Дели, изнывают от жары. Температура поднялась до плюс 43-х градусов по..

Дата загрузки: 2023-05-23

В поисках тени и холодного лимонада: индийцы страдают от невыносимой жары

Некоторые регионы Индии, включая столицу Нью-Дели, изнывают от жары. Температура поднялась до плюс 43-х градусов по Цельсию.

[местный житель]:
«Даже вентиляторы и кондиционеры не справляются. Так жарко, что не выйти из дома. Без кондиционера перемещаться просто невозможно».

[Сома Сен Рой, метеоролог]:
«Жара будет сохраняться над югом Харьяны и Уттар-Прадеш, над частями Дели и севером Мадхья-Прадеш».

Местные жители к таким условиям сравнительно привыкшие. А вот туристам приходится ещё тяжелее.

[турист]:
«Мы приехали посетить Дели, но узнали, что здесь очень жарко. Приехали сюда на такси с кондиционером. Кондиционеры работают, но всё равно слишком жарко. Думаю, нам не избежать обезвоживания».

Впрочем, метеорологи обещают облегчение – уже через пару дней должно стать немного прохладнее.

Лето в Индии – всегда непростое время года для населения. Чрезмерно жаркие температуры нередко вызывают болезни и даже приводят к смерти.
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