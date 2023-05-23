В поисках тени и холодного лимонада: индийцы страдают от невыносимой жары

Некоторые регионы Индии, включая столицу Нью-Дели, изнывают от жары. Температура поднялась до плюс 43-х градусов по..
Дата загрузки: 2023-05-23
Некоторые регионы Индии, включая столицу Нью-Дели, изнывают от жары. Температура поднялась до плюс 43-х градусов по Цельсию.
[местный житель]:
«Даже вентиляторы и кондиционеры не справляются. Так жарко, что не выйти из дома. Без кондиционера перемещаться просто невозможно».
[Сома Сен Рой, метеоролог]:
«Жара будет сохраняться над югом Харьяны и Уттар-Прадеш, над частями Дели и севером Мадхья-Прадеш».
Местные жители к таким условиям сравнительно привыкшие. А вот туристам приходится ещё тяжелее.
[турист]:
«Мы приехали посетить Дели, но узнали, что здесь очень жарко. Приехали сюда на такси с кондиционером. Кондиционеры работают, но всё равно слишком жарко. Думаю, нам не избежать обезвоживания».
Впрочем, метеорологи обещают облегчение – уже через пару дней должно стать немного прохладнее.
Лето в Индии – всегда непростое время года для населения. Чрезмерно жаркие температуры нередко вызывают болезни и даже приводят к смерти.
Короткая ссылка на эту страницу: