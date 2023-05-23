В поисках тени и холодного лимонада: индийцы страдают от невыносимой жары

Некоторые регионы Индии, включая столицу Нью-Дели, изнывают от жары. Температура поднялась до плюс 43-х градусов по Цельсию.

[местный житель]:

«Даже вентиляторы и кондиционеры не справляются. Так жарко, что не выйти из дома. Без кондиционера перемещаться просто невозможно».

[Сома Сен Рой, метеоролог]:

«Жара будет сохраняться над югом Харьяны и Уттар-Прадеш, над частями Дели и севером Мадхья-Прадеш».