Необъятные горы мусора в пригороде Найроби. Это Дандора – крупнейшая свалка в Кении. Каждый день сюда..

Предметы интерьера из бутылок: новую жизнь мусору дают в Найроби

Необъятные горы мусора в пригороде Найроби. Это Дандора – крупнейшая свалка в Кении. Каждый день сюда привозят 2000 тонн отходов. И каждый день здесь трудятся сборщики мусора. Выискивают пластик, который можно сдать в переработку.

Юнис Ачиенг зарабатывает этим уже пять лет.

[Юнис Ачиенг, сборщица мусора]:

«Я собираю пластик и за день могу заработать примерно три доллара. Продаю по 17 центов за килограмм. Но эта работа вредная. У меня болят руки, а временами у меня кашель. Но без этой работы не прокормить детей».

Возить мусор на окраину кенийской столицы начали почти 50 лет назад. О том, что свалка угрожает здоровью людей, ООН предупредила в 2007 году. В 2021-м суд Кении постановил закрыть свалку в течение полугода, но она по-прежнему работает.

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Новая общественная организация помогает решить проблему. Её сотрудники собирают пластик и делают из него товары для дома.

[Кеннет Очиенг, основатель организации Kibarazani Cocktail]:

«Люди привыкли разбрасывать мусор повсюду, и пластик выводит из строя дренажные системы и вредит природе. Мы собираем пластиковые бутылки и превращаем их в различные изделия».

В организации работает 15 человек. Они делают из бутылок предметы интерьера и даже диваны. Из крышек получаются занавески и скакалки. Когда сырья не хватает, покупают его у сборщиков мусора. Всю продукцию продают и получают прибыль.

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