Предметы интерьера из бутылок: новую жизнь мусору дают в Найроби

Необъятные горы мусора в пригороде Найроби. Это Дандора – крупнейшая свалка в Кении. Каждый день сюда..
Дата загрузки: 2023-06-01
Юнис Ачиенг зарабатывает этим уже пять лет.
[Юнис Ачиенг, сборщица мусора]:
«Я собираю пластик и за день могу заработать примерно три доллара. Продаю по 17 центов за килограмм. Но эта работа вредная. У меня болят руки, а временами у меня кашель. Но без этой работы не прокормить детей».
Возить мусор на окраину кенийской столицы начали почти 50 лет назад. О том, что свалка угрожает здоровью людей, ООН предупредила в 2007 году. В 2021-м суд Кении постановил закрыть свалку в течение полугода, но она по-прежнему работает.
Новая общественная организация помогает решить проблему. Её сотрудники собирают пластик и делают из него товары для дома.
[Кеннет Очиенг, основатель организации Kibarazani Cocktail]:
«Люди привыкли разбрасывать мусор повсюду, и пластик выводит из строя дренажные системы и вредит природе. Мы собираем пластиковые бутылки и превращаем их в различные изделия».
В организации работает 15 человек. Они делают из бутылок предметы интерьера и даже диваны. Из крышек получаются занавески и скакалки. Когда сырья не хватает, покупают его у сборщиков мусора. Всю продукцию продают и получают прибыль.
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