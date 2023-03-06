Начальник железнодорожной станции Лариса в Греции взял на себя ответственность за столкновение двух поездов, которое произошло..

Начальник ж/д станции в Греции взял на себя ответственность за крушение поездов

Начальник железнодорожной станции Лариса в Греции взял на себя ответственность за столкновение двух поездов, которое произошло в ночь на 1 марта. Сразу после катастрофы мужчину задержали. В воскресенье суд провёл многочасовой допрос.

[Стефанос Панцарцидис, адвокат начальника станции]:

«Обвиняемый сказал правду, он потрясён случившимся. Он рассказал всё как было, не опасаясь, что на него возложат ещё больше ответственности. На основании доказательств правосудие решит, есть ли состав уголовного преступления».

Начальнику станции, имя которого не разглашают, предъявили обвинения по нескольким статьям. Ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Крушение произошло примерно в 30 километрах от Ларисы. Пассажирский и грузовой поезда столкнулись лоб в лоб. Первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Два полностью сгорели. 57 человек погибли, 85 пострадали, 25 из них серьёзно. Судьба примерно 50 пассажиров пока неизвестна. Всего в поезде ехало 350 человек. Причём было много молодых людей, которые возвращались из Афин в Салоники. Эту катастрофу называют крупнейшей в истории железных дорог Греции.

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После трагедии в греческих городах начали вспыхивать протесты. В Афинах на демонстрацию вышли десять тысяч человек. Это студенты и железнодорожники. Они заявляют, что власти не заботятся о безопасности пассажиров и работников железнодорожного транспорта и не вкладывают деньги в развитие инфраструктуры.

[Костас Генидуниас, глава профсоюза машинистов]:

«Хотя рабочие постоянно предупреждали о проблемах, ответственные лица проявили преступное безразличие к нашим требованиям по системам безопасности, что и привело к этой трагической аварии».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис публично извинился перед родственниками погибших. Он также заявил, что в ближайшее время на железной дороге введут в эксплуатацию цифровую систему управления движением поездов.

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