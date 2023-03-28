Виртуальную реальность для лечения психики хотят применять в Австралии

Как только эти молодые австралийцы надевают очки виртуальной реальности, комната исчезает, и они оказываются в другом..

Как только эти молодые австралийцы надевают очки виртуальной реальности, комната исчезает, и они оказываются в другом мире. Всё это – часть важного исследования, которое проводят в Дарвине.

Специалисты выясняют, может ли виртуальная реальность укрепить психическое здоровье людей.

[Зои Коллинз, координатор проекта]:

«Молодые люди любят интерактивные пространства, иммерсивный опыт и цифровые игры. Поэтому мы выясняем, способна ли виртуальная реальность оказывать успокаивающее воздействие».

Для Северной территории, где находится Дарвин, это исследование очень актуально. Здесь много молодых людей страдают от психических расстройств, что нередко заканчивается суицидами. Больше всего таких случаев среди аборигенов.

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Инженер Бретт Ливи разработал специальную программу для эксперимента. Она погружает пользователя в виртуальный мир, где путешествия посвящены традициям и культуре коренных народов.

[Бретт Ливи, автор программы]:

«Я вижу, как хорошо реагируют на это люди. Плюс это весело и увлекательно, и это новая технология. Думаю, это новый способ рассказать о древней культуре». [Эмма Стивенсон, руководитель проекта]:

«Мы рассматриваем возможность сочетать терапевтическую виртуальную реальность с нашими существующими программами, которые действуют в городах Дарвин, Кэтрин, Гунбаланья и Манингрида».

Если эксперимент станет успешным, то виртуальную реальность будут применять для лечения тревоги, депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также расстройств в области психологической саморегуляции.

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