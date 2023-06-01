Женщинам в Египте опасно влезать в долги. За это им грозит тюремное заключение, а потом –..

Женщины Египта попадают в тюрьмы за долги, а потом с трудом возвращаются к нормальной жизни

Женщинам в Египте опасно влезать в долги. За это им грозит тюремное заключение, а потом – долгий путь налаживания жизни на фоне предвзятого отношения в обществе.

Проблема вышла на первый план с началом экономического кризиса. Годовой уровень инфляции в Египте вырос более чем до 30%.

По оценкам, около 60% населения страны находится за чертой бедности или близко к ней.

Эта мать троих детей согласилась на интервью только анонимно. Говорит, что ей пришлось скрываться от полиции после того, как её приговорили к тюремному сроку.

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[жительница Египта]:

«(Я жила в) страхе и ужасе, не могла спать, до сих пор не могу уснуть. Это чувство угрозы – большая проблема. Я не могла представить, что полиция постучит в мою дверь, а потом будет сопровождать меня на улице на глазах дочерей. Это похоже на медленную смерть».

Четыре года назад её осиротевшая племянница выходила замуж. Женщина решила купить для неё в кредит бытовую технику. Однако выплатить почти 1700 долларов на продаже кукурузы на улице не получилось. Особенно учитывая высокую процентную ставку.

Её кредитор сообщил о ней в полицию. В итоге, получив срок, она обратилась за помощью в неправительственную организацию «Ассоциация детей женщин-заключённых», которая помогла ей выплатить долг. Сотрудники организации говорят, что с такими проблемами в стране сталкиваются многие женщины.

[Ламия Магди, сотрудница организации]:

«Условия этих женщин очень тяжёлые».

Тюремный срок – это только начало. Когда женщины освобождаются, им трудно найти работу, имея судимость.

Благотворительные организации призывают изменить ситуацию, создавая рабочие кооперативы для таких женщин.

Власти тоже делают шаги навстречу. Так, в марте президент Египта помиловал несколько десятков мужчин и женщин-должников. На свободу вышло 85 заключённых.

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