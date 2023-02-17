ЕСПЧ признал неправомерным включение материалов Фалуньгун в список экстремисткой литературы в РФ

Европейский суд по правам человека признал неправомерным определение «экстремистские» в отношении материалов мирного движения Фалуньгун. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте ЕСПЧ 31 января 2023 года.

Ранее в список экстремистской литературы в России внесли четыре информационных материала Фалуньгун – книгу «Чжуань Фалунь», где изложены основы учения Фалунь Дафа, а также – брошюры «Фалунь Дафа в мире», «Всемирная эстафета факела в защиту прав человека» и «Отчёт о проверке утверждений об извлечении органов у практикующих Фалуньгун в Китае» авторства канадских адвокатов-правозащитников Д. Килгура и Д. Мэйтаса. Решение о запрете этих материалов принял Первомайский районный суд города Краснодар в 2011 году.

Жалобу в ЕСПЧ подали два гражданина России. Суд признал запрет этой литературы нарушением Европейской конвенции по правам человека – статьи 10 о свободе выражения мнения с учётом статьи 9 о свободе вероисповедания. По данным ЕСПЧ, суды в РФ не предоставили достаточно обоснований того, что эти материалы наносят вред общественности, и также не рассмотрели влияние запрета на права приверженцев Фалуньгун в России.

Согласно распоряжению ЕСПЧ, заявителям должны выплатить по 7500 евро.

Между тем, на территории РФ решения ЕСПЧ не имеют юридической силы. Напомним, Совет Федерации РФ летом 2022 года утвердил законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в сентябре прошлого года завершилось участие России в Европейской Конвенции по правам человека.

Фалуньгун (или Фалунь Дафа) – древняя система самосовершенствования души и тела. В её основе лежат принципы истина, доброта и терпение, а также комплекс энергетических упражнений цигун. Учение Фалунь Дафа насчитывает миллионы приверженцев по всему миру, и в большинстве стран его приветствуют, отмечая вклад в физическое оздоровление и повышение морального уровня людей. В то же время на родине учения – в Китае – его приверженцев подвергают гонениям. Репрессии в 1999 году развязала правящая там коммунистическая партия после того, как занимающихся Фалуньгун в стране стало больше, чем партийных членов. С тех пор в адрес китайских властей регулярно звучат обвинения в грубейших нарушениях прав человека, включая пытки и убийства приверженцев Фалуньгун в тюрьмах и извлечение их органов с целью последующей продажи.