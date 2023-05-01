Массовое убийство в США: за сделанное замечание мужчина застрелил пятерых соседей, включая ребёнка

[Джеймс Смит, представитель полиции]:

«Мы снова призываем всех оказать помощь, чтобы мы могли привлечь к правосудию подозреваемого, этого монстра, как я его называю».

Полиция Техаса продолжает поиски Франсиско Оропесы, которого подозревают в убийстве его пятерых соседей в небольшом городке на юге штата.

Полиция считает, что мужчина убил людей после того, как они попросили его прекратить стрельбу из полуавтоматического оружия на его дворе.

Все пять жертв – выходцы из Гондураса, которые жили вместе в одном доме. Среди них восьмилетний мальчик. Ещё двоих детей нашли живыми. Предполагается, что родители закрыли их своими телами от пуль.

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[Грег Кейперс, шериф]:

«Трое детей, в которых стреляли тем вечером и которых доставили в машины скорой помощи, были все в крови. Это была кровь тех женщин, которые на них лежали и пытались их защитить».

Кровавая стрельба шокировала жителей района. Впрочем, некоторые говорят, что звуки стрельбы тут слышат регулярно.

[Вероника Пинеда, местная жительница]:

«Мы пошли спать примерно в 10-11 часов вечера. И примерно в 11:15-11:30 началась стрельба. Мы услышали эти звуки, и дети испугались, спрятались под одеялами».

Полиция продолжает искать 38-летнего Оропесу в ближайшем лесу.

[Вероника Пинеда, местная жительница]:

«Нам страшно. У меня пятеро детей. И я не знаю, где он может прятаться. Но, думаю, сюда он не вернётся».

ФБР опубликовало фото подозреваемого, включая изображение его татуировки. Также назначили вознаграждение в размере 80 тысяч долларов за информацию о его местонахождении.

[Джеймс Смит, представитель полиции]:

«Мы не знаем, где он. И у нас нет предположений, где он может быть. Вот почему мы назначили вознаграждение. Надеюсь, нам кто-то позвонит».

Шериф сказал, что подозреваемого ищут с собаками и дронами. Уже обнаружили его телефон и одежду, в которой он открыл стрельбу.

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