Спят на тротуаре: почему тысячи индийцев не могут получить лечение в Дели

Сотни больных пациентов из отдалённых районов Индии спят на тротуаре прямо перед престижной больницей в столице...
Дата загрузки: 2023-05-16
Митилеш преодолел на поезде почти 1200 километров из своего родного города в восточном штате Бихар. Он пополнил армию пациентов, которые готовы провести недели в ожидании приёма в больнице Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели.
Его дедушка говорит, что в родном городе внуку не смогли поставить диагноз.
[Бим Лал, дедушка пациента]:
«Наш врач выписал направление, в котором говорилось, что лечение будет проводиться в Дели. Но здесь нам никак не помогли. Если нужно, мы останемся здесь на неделю или две. Последние три дня живём на улице, а информации о лечении нет».
Махендра Кумар – фермер из деревни в северном штате Уттар-Прадеш. Он отправился в Нью-Дели в надежде найти врача для своей жены, которая борется с сердечным заболеванием. Провёл здесь больше двух недель, но информации так и не получил.
[Махендра Кумар, муж пациентки]:
«Мы приехали сюда, потому что нам сказали, что здесь есть хорошие медицинские учреждения, но осмотреть её некому. Даже в отделении неотложной помощи никто не помог. Мы надеялись, что обследование проведут через 15 дней. Но этого не случилось. Если не попадём на консультацию, то вернёмся домой».
В последнее десятилетие при премьер-министре Нарендре Моди в Индии построили много новых больниц. Но, как показывает статистика, в них остро не хватает врачей.
Правительство говорит, что пытается решить проблему, но найти и удержать персонал оказалось сложно.
Врачи говорят, что проблема не только в нехватке врачей. Также в более бедных штатах в больницах не хватает оборудования и персонала. А это означает, что пациенты всё больше стремятся в столицу, оказывая давление на местную систему здравоохранения.
[Арун Гупта, врач]:
«Они должны убедить людей, что им не стоит ехать в Дели, и что они могут получить лечение и в своём штате».
Всемирный банк предоставил Индии ссуду в размере миллиарда долларов на улучшение инфраструктуры здравоохранения. Впрочем, в некоторых штатах проблема остаётся довольно острой. Сегодня соотношение врачей в стране составляет 0,7 на 1000 пациентов. При этом ВОЗ рекомендует одного врача на тысячу пациентов.
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