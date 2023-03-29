«Боюсь лишиться дома»: город в Бразилии живёт в постоянном страхе перед оползнями

Жители северо-востока Бразилии боятся за свою жизнь. В результате проливных дождей в регионе усилились оползни и..

Жители северо-востока Бразилии боятся за свою жизнь. В результате проливных дождей в регионе усилились оползни и расширяются овраги.

Это городок Буритикупу в штате Мараньян. Люди опасаются, что в какой-то момент их дома съедут по склонам вместе с массами земли.

[жительница Буритикупу]:

«Эти разломы начали расширяться, люди боятся. Я и так была больна, а теперь прибавились депрессия и беспокойство. Каждый раз, когда мы слышим, как что-то обваливается, мы пугаемся. Иногда звук такой сильный, что дрожат стёкла».

Образованные оползнями ямы рядом с городом уже достигают 70 метров в глубину и 500 метров в ширину.

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[Крус, глава местной общины]:

«Мы переехали в этот жилой комплекс в 2016-м, а в 2017-м начали появляться овраги. Я начал снимать их на видео, чтобы показать всем, и они продолжают расползаться по всей нашей общине. Со временем эти эрозии вместе с ливнями поразили весь штат Мараньян, и они продолжают расти».

Но уезжать людям некуда.

[жительница Буритикупу]:

«Боюсь, что худшее произойдёт тогда, когда я буду спать, как мы видели в других городах. Я также боюсь лишиться дома и не получить другой. Я оплачиваю все счета вовремя».

Десять дней назад в пригороде Буритикипу уже пришлось спасать десятки людей с помощью вертолётов. В результате оползней пострадали пять деревень.

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