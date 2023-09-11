Кто самый ленивый человек в Черногории, выясняют на конкурсе

Семь участников конкурса не просто лежат, а борются за титул самого ленивого человека в Черногории. Победителя..
Дата загрузки: 2023-09-11
[Радоньи Благоевич, организатор конкурса]:
«Мы организовали этот конкурс лежания как пародию, обыгрывая стереотип о том, что черногорцы ленивы. Хотим узнать, кто выдержит дольше всех. Из 21 участника, подавшего заявку в этом году, осталось семь. Они лежат уже двадцать дней. С момента старта прошло 463 часа».
По правилам соревнования участники должны лежать в горизонтальном положении. При этом они могут есть, пользоваться мобильными телефонами, ноутбуками и читать книги. Не допускается даже полусидеть. Каждые восемь часов участникам дают 10-минутный перерыв на туалет.
Предыдущий рекорд – 117 часов лежания – оставшиеся участники побили ещё 15 дней назад. А установила его нынешняя участница Дубравка в 2021 году. В этот раз она лежит уже в три раза дольше.
[Дубравка Аксич, участница конкурса]:
«Родственники и друзья верят, что я могу победить. К счастью, у всех хорошее здоровье, и мы все чувствуем себя прекрасно. Организаторы выполняют все наши желания, нам остаётся только лежать».
23-летний Филип участвует в соревнованиях впервые.
[Филип Кнежевич, участник конкурса]:
«Приехал проверить свои силы, потому что мне нравится пробовать новое. Я подумал, что это идеальная возможность. Очень надеюсь на победу, поэтому и приехал. Здесь много мотивации и свободного времени. Я чувствую себя прекрасно. Если не считать разлуки с семьёй, всё остальное даётся легко. Здесь есть буквально всё, что нам нужно».
Обычно участники конкурса лежат под кленовым деревом. Но в этом году из-за непогоды они перебрались под деревянный навес.
Победитель получит звание самого ленивого человека Черногории и приз в размере 1000 евро.
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