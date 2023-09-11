Семь участников конкурса не просто лежат, а борются за титул самого ленивого человека в Черногории. Победителя..

Кто самый ленивый человек в Черногории, выясняют на конкурсе

[Радоньи Благоевич, организатор конкурса]:

«Мы организовали этот конкурс лежания как пародию, обыгрывая стереотип о том, что черногорцы ленивы. Хотим узнать, кто выдержит дольше всех. Из 21 участника, подавшего заявку в этом году, осталось семь. Они лежат уже двадцать дней. С момента старта прошло 463 часа».

Семь участников конкурса не просто лежат, а борются за титул самого ленивого человека в Черногории. Победителя ждёт денежный приз. Необычное соревнование проводят в деревне Брезна уже в 12-й раз.

По правилам соревнования участники должны лежать в горизонтальном положении. При этом они могут есть, пользоваться мобильными телефонами, ноутбуками и читать книги. Не допускается даже полусидеть. Каждые восемь часов участникам дают 10-минутный перерыв на туалет.

Предыдущий рекорд – 117 часов лежания – оставшиеся участники побили ещё 15 дней назад. А установила его нынешняя участница Дубравка в 2021 году. В этот раз она лежит уже в три раза дольше.

[Дубравка Аксич, участница конкурса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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23-летний Филип участвует в соревнованиях впервые.

[Филип Кнежевич, участник конкурса]:

«Приехал проверить свои силы, потому что мне нравится пробовать новое. Я подумал, что это идеальная возможность. Очень надеюсь на победу, поэтому и приехал. Здесь много мотивации и свободного времени. Я чувствую себя прекрасно. Если не считать разлуки с семьёй, всё остальное даётся легко. Здесь есть буквально всё, что нам нужно».

Обычно участники конкурса лежат под кленовым деревом. Но в этом году из-за непогоды они перебрались под деревянный навес.

Победитель получит звание самого ленивого человека Черногории и приз в размере 1000 евро.

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