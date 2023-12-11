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Учительница победила в конкурсе «Мисс Венесуэла-2023»

Учительница победила в конкурсе «Мисс Венесуэла-2023»

Учительнице достался титул «Мисс Венесуэла-2023». Конкурс прошёл в Каракасе. За победу соперничали 25 участниц, которых отобрали..

Дата загрузки: 2023-12-11

Учительница победила в конкурсе «Мисс Венесуэла-2023»

Учительнице достался титул «Мисс Венесуэла-2023». Конкурс прошёл в Каракасе. За победу соперничали 25 участниц, которых отобрали из 2000 претенденток.

«Мисс Венесуэлой-2023» стала 27-летняя Илеана Маркес из штата Амасонас. Она специалист в области дошкольного образования.

[Илеана Маркес, «Мисс Венесуэла-2023»]:
«Я хотела бы, чтобы люди запомнили про меня то, что я достигла цели, оставаясь самой собой. И я советую всем оставаться самим собой».

Теперь королева красоты будет представлять Венесуэлу на конкурсе «Мисс Вселенная-2024». Ранее престижный титул получали семь венесуэлок. Маркес надеется стать восьмой. Конкурс пройдёт в Мексике.

Конкурс «Мисс Вселенная» впервые провели в 1952 году. До 71-го он проходил в США. С 1972-го его проводят каждый год в новой стране. Сейчас титул «Мисс Вселенная» принадлежит никарагуанской модели Шейннис Паласиос.
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