Лев отсыпается в цирке, пока власти Италии расследуют обстоятельства его побега

Лев, сбежавший из итальянского цирка, теперь отсыпается после недолгого путешествия. Хищник посеял панику в приморском городе..
Дата загрузки: 2023-11-15
Льва зовут Кимба. Он сбежал из цирка «Рони Роллер» в субботу днём. На свободе находился около семи часов. Затем в него выстрелили транквилизатором и вернули обратно.
Однако кадры и фотографии с беглецом уже успели сделать льва местной знаменитостью. На них животное бродит по улицам города, обходит дома и заборы, а также стоит перед полицейской машиной.
Ветеринары цирка говорят, что со львом всё в порядке.[Рони Вассалло, дрессировщик]:
«Он здесь спит со своими братьями. Вчера он также получил свою первую после побега еду. Мы не знали, ел ли он что-то на улице – возможно, растение, которое могло ему навредить, поэтому мы сутки держали его без пищи. Но с ним всё в порядке».
Теперь главная задача – выяснить, как льву удалось выбраться из металлического вольера.[Рони Вассалло, дрессировщик]:
«То, что произошло – очень странно. Лев выбрался, ведётся расследование, поскольку ничего не понятно. Всё, что мы можем сказать – это то, что лев не способен открыть защёлку и сломать замок».
Мэр города Алессандро Грандо написал в соцсети, что расследование также коснётся того, стоит ли лишать цирк лицензии. Труппа шапито должна была давать концерты в городе с 9 по 19 ноября.
Некоторые местные жители выражают солидарность с Кимбой.[Джузеппе Альтавилла, житель Ладисполи]:
«Мне очень жаль, потому что он в тюрьме. Он должен быть в своей среде, в саванне».
Стоит отметить, что в поимке льва участвовала полиция с вертолётом, а также работники цирка, карабинеры, автоинспекторы и три ветеринара с ружьями, заряженными транквилизатором. В это время жителей Ладисполи призвали не выходить на улицы.
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