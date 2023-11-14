Лев, сбежавший из итальянского цирка, теперь отсыпается после недолгого путешествия. Хищник посеял панику в приморском городе..

Лев отсыпается в цирке, пока власти Италии расследуют обстоятельства его побега

Лев, сбежавший из итальянского цирка, теперь отсыпается после недолгого путешествия. Хищник посеял панику в приморском городе Ладисполи на прошлой неделе, когда свободно разгуливал по улицам.

Льва зовут Кимба. Он сбежал из цирка «Рони Роллер» в субботу днём. На свободе находился около семи часов. Затем в него выстрелили транквилизатором и вернули обратно.

Однако кадры и фотографии с беглецом уже успели сделать льва местной знаменитостью. На них животное бродит по улицам города, обходит дома и заборы, а также стоит перед полицейской машиной.

Ветеринары цирка говорят, что со львом всё в порядке.

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[Рони Вассалло, дрессировщик]:«Он здесь спит со своими братьями. Вчера он также получил свою первую после побега еду. Мы не знали, ел ли он что-то на улице – возможно, растение, которое могло ему навредить, поэтому мы сутки держали его без пищи. Но с ним всё в порядке».

Теперь главная задача – выяснить, как льву удалось выбраться из металлического вольера.

[Рони Вассалло, дрессировщик]:«То, что произошло – очень странно. Лев выбрался, ведётся расследование, поскольку ничего не понятно. Всё, что мы можем сказать – это то, что лев не способен открыть защёлку и сломать замок».

Мэр города Алессандро Грандо написал в соцсети, что расследование также коснётся того, стоит ли лишать цирк лицензии. Труппа шапито должна была давать концерты в городе с 9 по 19 ноября.

Некоторые местные жители выражают солидарность с Кимбой.

[Джузеппе Альтавилла, житель Ладисполи]:«Мне очень жаль, потому что он в тюрьме. Он должен быть в своей среде, в саванне».

Стоит отметить, что в поимке льва участвовала полиция с вертолётом, а также работники цирка, карабинеры, автоинспекторы и три ветеринара с ружьями, заряженными транквилизатором. В это время жителей Ладисполи призвали не выходить на улицы.

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