Золотые купола возвышаются над лесами Гороховца. Город с населением чуть более 12 000 человек находится на..

Включат ли один из древнейших городов России в список ЮНЕСКО

Золотые купола возвышаются над лесами Гороховца.

Город с населением чуть более 12 000 человек находится на границе Нижегородской и Владимирской областей, примерно в 350 километрах от Москвы.

Археологические находки свидетельствуют о том, что первое поселение на месте современного Гороховца возникло еще в VI веке.

Он имеет долгую историю и, как полагают, был основан в 1168 году.

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[Антон Анкудинов, сотрудник Исторического музея]:

«Само слово горох появилось на 300-400 лет позже, чем город Гороховец. Основная и самая известная среди местных жителей версия, что появилось название от старого русского слова «ховаться», то есть «прятаться», «теряться», «прятаться за горами»».

По преданию, местные жители прятались за холмами во время татаро-монгольских набегов.

В XVI веке татары Гороховец почти полностью разрушили. Но местные жители быстро его отстроили и укрепили.

90-метровая Лысая Гора – один из многочисленных археологических памятников Гороховца. Холм возвышается над рекой Клязьмой. С вершины открывается прекрасная панорама. По преданию, здесь был похоронен татарский хан. С тех пор на этом месте не выросло ни одно дерево.

А археологи нашли здесь поселение середины первого тысячелетия до нашей эры.

[Галина Чубарова, местная жительница]:

«У нас столько достопримечательностей… Я не знаю: от церквей, набережная какая красивая… Вот вы сейчас пойдёте туда, там белый домик, и там стоит кораблик. Потом подниметесь если в парк, на Лысую гору, там вид изумительный».

Гороховец – один из немногих городов России, сохранивших до наших дней оригинальную архитектуру XVII века и старинную планировку улиц. Он объединяет уникальное сочетание ландшафта и градостроительства, более восьми веков истории, около сотни культурно-исторических памятников и уникальное деревянное и белокаменное зодчество.

[Валерия Евстигнеева, местная жительница]:

«У нас летом здесь каждый день стоит по 8-15 автобусов. Постоянно ходят толпы, что-то всё время рассматривают. Я как местная думаю: «Что же они постоянно ходят-смотрят?» Но на самом деле у нас город очень красивый. У нас есть на что посмотреть, есть о чём рассказать. В последние годы строятся новые гостиницы, появляется всё больше кафе».

Теперь же город подал заявку на включение его в список ЮНЕСКО.

Решение примут на заседании комитета организации в Саудовской Аравии до 25 сентября.

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