Перу претендует на звание страны с самым большим разнообразием птиц. Учёные и специалисты природоохранной службы насчитали..
Дата загрузки: 2024-01-09
«Это невероятно. Перу – страна номер один в мире по количеству видов птиц. Это просто фантастика».
Раньше в Перу также насчитывалось немало пернатых – 1860 видов.[Дэвид Бельмонте, турист и орнитолог из Испании]:
«Я бы сказал, что разнообразие важнее численности. В этой стране на тихоокеанском побережье можно увидеть разные виды альбатросов, в Амазонии есть много муравьиных птиц, на самых высоких вершинах Перу можно увидеть иглохвосток и печников. Разнообразие делает эту страну совершенно непохожей на остальные».
По официальным данным, 25% иностранных туристов приезжают в Перу, чтобы наблюдать за птицами. Так что получить новый статус для страны важно и в экономическом плане.[Дэвид Бельмонте, турист и орнитолог из Испании]:
«Перу – это своего рода райский сад на земле. Здесь есть абсолютно всё: Амазонка, Анды, тропические леса, течение Гумбольдта. Мне кажется, это идеальное место для всех, кто интересуется птицами».
Все данные о новых видах птиц подтверждены документально. Теперь власти Перу подадут заявку в Южноамериканский классификационный комитет, который входит в состав Американского орнитологического общества. Новый статус Перу утвердят после того, как рассмотрят все документы.
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