Этот электрический самолёт только что совершил первый в мире публичный полёт на жидком водороде. [Йоханнес Гарбино-Антон,..

Первый публичный полёт на жидком водороде: H2FLY идёт к «зелёной» авиации

[Йоханнес Гарбино-Антон, лётчик-испытатель]:

«Он очень тихий, без вибрации. Можно понять, что он эффективен, просто его послушав».

Этот электрический самолёт только что совершил первый в мире публичный полёт на жидком водороде.

Полёты на водороде – сфера с большой конкуренцией, ведь авиация в целом к 2050 году стремится достичь нулевых выбросов.

В 2021 году на долю мировой авиационной промышленности пришлось более 2% глобальных выбросов CO2.

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По мнению немецкого разработчика H2FLY, этот полёт доказал, что будущее – за авиацией на водороде.

Жидкий водород можно производить с помощью солнечной и ветровой энергии. Он также увеличивает дальность полёта.

Так, на газообразном водороде можно пролететь 725 километров, а на жидком – более полутора тысяч. Этого достаточно, чтобы добраться по воздуху из Парижа в Лиссабон.

[Йозеф Калло, основатель и генеральный директор H2FLY]:

«Это показывает нам, что можно не просто летать на водороде, что мы доказывали сотни раз за последние пару лет, но и – что летать можно на большие расстояния. Высокая плотность жидкого водорода даёт нам возможность летать без выбросов и на большие расстояния».

Впрочем, переход на водородные двигатели сопряжён с проблемами для авиакомпаний. Им придётся перепроектировать самолёты для больших и тяжёлых баков, а также менять инфраструктуру в аэропортах.

Эксперты считают, что переход займёт от 10 до 20 лет.

Тем не менее, H2FLY продвигается вперёд. В следующем году компания планирует построить 40-местный самолёт, способный пролетать более 1400 километров. Также она хочет возвести Центр водородной авиации в немецком аэропорту Штутгарта.

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