Пингвины в Антарктиде выработали необычную стратегию сна, когда им нужно заботиться о потомстве. Охрана птенцов от..

Тысячи раз в день: как спят пингвины, выяснили в ходе исследования

Пингвины в Антарктиде выработали необычную стратегию сна, когда им нужно заботиться о потомстве.

Охрана птенцов от хищников и других пингвинов в многолюдной колонии требует круглосуточного внимания. Именно поэтому в период размножения взрослые антарктические пингвины засыпают тысячи раз в день, но в среднем – лишь на четыре секунды за раз.

Тем не менее, по словам учёных, продолжительность этих коротких «микроснов» может достигать 11 часов в день. И по-видимому, птицам этого достаточно, чтобы функционировать неделями.

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[Вон Ён Ли, исследователь]:

«Когда мы наблюдали за пингвинами в дикой природе, казалось, что они совсем не спят. Люди спят по семь-восемь часов каждую ночь, но пингвины, похоже, засыпают много раз. Возможно, это из-за хищников поблизости или других пингвинов, которые издают шум».

Учёные изучили поведение взрослых антарктических пингвинов во время сна в дикой природе, прикрепив к ним датчики, измеряющие мозговые волны. Они собирали данные о 14 диких пингвинах в течение одиннадцати дней.

[Вон Ён Ли, исследователь]:«Раньше считали, что микросон не имеет никаких функций по сравнению с обычными периодами сна, и считали, что это так же, как если человек лишён сна. Но если посмотреть на результат исследования, антарктические пингвины в основном зависят от микросна».

Исследователи не собирали данные вне сезона размножения, но предполагают, что в другое время года пингвины засыпают на более длительные интервалы.

Ученые выявили ещё несколько животных с необычной адаптацией ко сну.

Так, птицы-фрегаты во время полёта могут спать только одной половиной своего мозга. А северные морские слоны из семейства тюленей могут засыпать примерно на десять минут, например, во время глубоких погружений.

Впрочем, исследователи отмечают, что микросон пингвинов – это новая крайность, а также удивительная адаптация, которая позволяет почти постоянно сохранять бдительность.

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