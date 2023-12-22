В Чехии объявлен двухдневный траур по погибшим в результате массовой стрельбы в Карловом университете. 24-летний студент..

15 человек погибли в результате самой смертоносной стрельбы в истории Чехии

В Чехии объявлен двухдневный траур по погибшим в результате массовой стрельбы в Карловом университете.

24-летний студент открыл огонь на территории философского факультета университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге. В итоге погибло 14 человек, 25 получили ранения. В том числе девять – тяжёлые.

Сам нападавший тоже мёртв. Сообщается, что он якобы покончил с собой. Однако по некоторым данным, его застрелила полиция.

Соцсети заполонили кадры, на которых студенты прячутся на карнизе здания на высоте в несколько этажей. Местные жители говорят, что шокированы происшествием, и что Прага всегда считалась тихим и безопасным городом.

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[местная жительница]:«Я встретила соседа, который сказал, что видел, как люди держались за выступ (здания университета). Кто-то прыгнул на небольшой балкон, кто-то, наверное, не смог, было мокро, всё обледенело, а они стояли на выступе».

Как пишут местные СМИ, стрелявший студент учился на философском факультете и жил примерно в 20 километрах от Праги. Ранее в день трагедии в деревне стрелка нашли мёртвым его отца. При этом полицию предупредили, что сын планирует совершить самоубийство.

В тот день он должен был посетить лекцию в другом университетском здании, которое находится рядом со Староместской площадью – центральной в городе. Полиция отправилась туда, чтобы его найти. Но он приехал на философский факультет.

Точной информации о его мотивах нет. Полиция утверждает, что нападение не связано с терактом. Возможно, студента вдохновили подобные расстрелы в других странах. Сообщается, что он писал в соцсетях о массовой стрельбе в России, когда огонь открыла 14-летняя ученица в Брянске.

Также пишут, что у студента было официальное разрешение на владение оружием, и что он накопил «целый арсенал».

Это самая смертоносная стрельба для Чехии за всю её 30-летнюю современную историю.

В предыдущий раз подобное случилось в стране в 2019 году. Тогда мужчина застрелил шесть человек в больнице, а потом покончил с собой.

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