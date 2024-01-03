Охота за сокровищами в Великобритании становится популярным хобби

Четырнадцатилетний Патрик Хупер прочёсывает поле в поисках сокровищ. Но он не надеется найти деревянные сундуки с..

Четырнадцатилетний Патрик Хупер прочёсывает поле в поисках сокровищ. Но он не надеется найти деревянные сундуки с блестящими монетами.

В Великобритании «сокровище» – это юридический термин, обозначающий всё, что старше 200 лет и содержит какой-либо драгоценный металл.

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[Патрик Хупер, охотник за сокровищами]:«На самом деле это охота за сокровищами. Иногда выходишь в поле и весь день находишь только мусор, но никогда не знаешь наверняка. Может быть, однажды, один сигнал изменит твою жизнь навсегда».

По данным Министерства культуры страны, количество сокровищ, найденных в 2022 году в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, стало самым большим с 90-х годов.

Зарегистрировали 1378 находок. При этом уже девятый год их число превышает тысячу.

Музей Нориджского замка приобрёл больше всего находок среди всех учреждений.

В Великобритании обо всех сокровищах, найденных искателями, по закону необходимо сообщать, чтобы музеи имели возможность приобретать что-либо культурно или исторически значимое.

Это такие предметы, как, например, этот кулон VII века или фрагменты навершия серебряного меча VIII века.

А этому золотому кольцу бронзового века около двух с половиной тысяч лет.

Куратор отдела археологии Тим Пестел говорит, что находки стали делать чаще благодаря фермерам.

[Тим Пестел, куратор отдела археологии музея]:«В сельском хозяйстве используют всё более и более крупное оборудование, всё глубже проникают в пахотную землю. И мы видим, что всё больше и больше людей работают с металлодетекторами».

Сегодня Патрик ничего не нашёл. Но он говорит, что уже скоро вернётся, чтобы дальше искать сокровища.

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