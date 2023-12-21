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В Перу полицейские в костюмах Санта-Клауса устроили праздник для детей

В Перу полицейские в костюмах Санта-Клауса устроили праздник для детей

На улицы Лимы – столицы Перу – под звуки сирен выехал на мотоциклах целый отряд Санта-Клаусов-полицейских...

Дата загрузки: 2023-12-21

В Перу полицейские в костюмах Санта-Клауса устроили праздник для детей
На улицы Лимы – столицы Перу – под звуки сирен выехал на мотоциклах целый отряд Санта-Клаусов-полицейских. В преддверии Рождества правоохранители решили устроить для детей весёлый праздник. Правда, тема у него поучительная. Детям в развлекательной форме рассказывают о правилах поведения пешеходов.

[Эрардо Сиэло Ортега, представитель полиции]:
«Наши женщины-полицейские в костюмах Санты и Санта-Клаусы-мотоциклисты несут послание мира и надежды. Вы видели, как нас встречают люди. Мы принесли радость и веселье. Мы также призвали людей уважать законы и, самое главное, – правила дорожного движения».

Полицейские также нарядились в костюмы Гринча и Рудольфа.

[жительница Лимы]:
«Замечательно, что полицейские объединяются с детьми. Так рождается взаимодействие. Во многих городах такого нет. Хорошо, что полицейские в игровой форме учат детей безопасно передвигаться по улицам и рассказывают о дорожных знаках. Я благодарю полицию».

В мероприятии участвовали полицейский из отдела специального инструктажа. Они побывали в разных районах столицы.
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