Семейство из пяти бобров успешно защищает лондонский боро Илинг от наводнений. Троих взрослых грызунов и двоих..

В Лондоне пять бобров строят плотины и защищают город от наводнений

Семейство из пяти бобров успешно защищает лондонский боро Илинг от наводнений. Троих взрослых грызунов и двоих детёнышей привезли сюда из Шотландии в октябре прошлого года. Они быстро освоились и за первые пять месяцев построили пять плотин.

В октябре здесь прошли два очень сильных дождя. Один местный парк подтопило. Вода текла по ливневой канализации бурным потоком.

[Шон Маккормак, ветеринар]:

«В Рождество, всего через несколько месяцев после появления бобров, налетел похожий шторм, но вода просто текла (небольшим ручьём) по ливневой канализации. Бобры замедлили этот поток. Нас удивило, что за такое короткое время они снизили риск наводнения».

Раньше бобры жили по всей Великобритании, но 400 лет назад исчезли. Их истребили охотники. Остались эти грызуны только в Шотландии и графстве Девон. Сейчас животных постепенно возвращают в прежние места обитания.

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Исследователи изучают, как бобры влияют на речную систему. По мнению специалистов, эти природные инженеры могут предотвращать наводнения.

[Шон Маккормак, ветеринар]:

«Бобры сдерживают наводнение. Они создают извилистые пути, появляются водно-болотные угодья со сложной структурой. Поэтому, когда идёт сильный ливень, воде требуется много времени, чтобы пройти через эту систему, просочиться через каждую бобровую плотину или её обойти. И это лишает поток силы, поскольку вода разливается по обширной территории вместо того, чтобы течь по глубокому руслу».

В этом заповеднике бобры валят в основном ивы и берёзы.

[Надя Мирохнитченко, волонтёр]:

«Это копия черепа бобра. И одна из самых удивительных особенностей этих грызунов – зубы. Резцы спереди покрыты твёрдой эмалью, а сзади более мягкий дентин. Он стирается быстрее эмали. Бобры затачивают эти зубы, когда грызут кору, древесину и всё остальное».

За бобрами наблюдают с помощью фотоловушек и приборов ночного видения. Территория, где живёт семейство, огорожена. Ветеринары считают, что уже этим летом у бобров могут родиться детёныши.

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