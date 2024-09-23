В Венгрии наводнение достигло пика: затоплены улицы и дома Венгр Анталь на лодке патрулирует улицы в пригороде Байи в 160 километрах от Будапешта. Здесь дома.. Дата загрузки: 2024-09-23

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Венгр Анталь на лодке патрулирует улицы в пригороде Байи в 160 километрах от Будапешта. Здесь дома затопило до второго этажа. Прогнозируют, что уровень воды в Дунае поднимется до 8,5 метров, но пока это меньше антирекорда 2013 года.

[Анталь Аллага, местный житель]:

«Такого ещё не случалось, чтобы за один год произошло три наводнения».

Мужчина говорит, что люди готовились к бедствию.

[Анталь Аллага, местный житель]:

«Почти в каждом доме есть генераторы, солнечные батареи и охлаждающее оборудование. Мы можем продержаться здесь даже несколько недель, пока вода не выгонит нас из дома. И в большинстве домов можно оставаться наверху, даже когда вокруг вода».









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Полиция пообещала защитить имущество местных жителей от мародёров. Но люди больше надеются на себя, поэтому сами патрулируют улицы и наблюдают за домами.

Вышедший из берегов Дунай нанёс значительный ущерб. В пригороде Надьмароша затопило фермерские участки. Местный житель говорит, что готовился к уборке урожая, но теперь большая его часть под водой.

Синоптики ожидают, что дальше вода двинется в сторону Сербии и Хорватии.

Наводнения в Центральной и Восточной Европе начались 13 сентября после того, как циклон «Борис» принёс резкое похолодание и дожди. Больше всего пострадали Австрия, Польша, Румыния и Чехия. В результате стихийного бедствия в Европе погибли не менее 27 человек. Также есть пропавшие без вести.