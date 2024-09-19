Центральная Европа остаётся во власти наводнений

В Центральной Европе продолжаются масштабные наводнения, вызванные циклоном «Борис». Стихия уже унесла жизни минимум 23 человек...

В Центральной Европе продолжаются масштабные наводнения, вызванные циклоном «Борис». Стихия уже унесла жизни минимум 23 человек. Семеро погибли в Польше, семеро – в Румынии, пятеро – в Австрии и четверо – в Чехии.

В Польше сильно пострадали города Строне-Слёнске, Глухолазы и Клодзко. Теперь под угрозой Вроцлав. Уровень воды в Одере превысил критическую отметку. Спасатели, военные и добровольцы вместе возводят защитные укрепления из песка.

[Доминик Клосовский, спасатель]:

«Это гражданская ответственность. Жители Вроцлава во время наводнений в 97-м и 2010 годах показали, что могут объединиться. И сейчас мы видим то же самое. Люди во Вроцлаве снова встали плечом к плечу. Пожарные, полиция, спасатели и местные жители носят мешки с песком и возводят заграждения».

Ранее Минобороны Польши направило более 14 000 военных в зону бедствия, а также в те районы, где возможны наводнения.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

К стихийным катаклизмам готовятся и в Венгрии. В ближайшие дни вода в Дунае поднимется до 8,5 метров или даже выше. Это критическая отметка.

Вода уже почти вплотную подобралась к селу Гёнью, где находится крупный речной порт. Местные жители вместе возводят защитные укрепления.

[Уйхейи Яцинт, полицейский]:

«Сейчас все дома в безопасности. Там, где есть угроза, возведены барьеры».

А это пригород Будапешта. Здесь находятся конюшни. Для их защиты вокруг раскладывают мешки с песком. В случае опасности лошадей уведут.

На северо-западе страны открыли плотину, чтобы вода из реки Лайта поступала в специальный водоём. Так хотят защитить город Мошонмадьяровар. При этом вода затопила сельскохозяйственные угодья.

Между тем жители деревень в Нижней Австрии, пережив наводнение, приступили к масштабной уборке. Работы много – всё вокруг завалено мусором.

[Флориан Штайнер, сотрудник пожарной охраны]:

«Ситуация сложная: нет электричества и питьевой воды, люди словно оказались на войне. Многое ещё предстоит сделать».

Много работы и у пожарных. Они откачивают воду из подвалов. На помощь прислали пожарные расчёты из земли Тироль.

Правительство Австрии пообещало выделить больше средств на помощь после стихийного бедствия, а также отсрочить уплату налогов для пострадавших компаний.

Короткая ссылка на эту страницу: