Европу топит: масштабные наводнения охватили несколько стран ЕС

На кадрах с дрона виден масштаб наводнений, которые обрушились на города на севере Чехии. Это бедствие..

На кадрах с дрона виден масштаб наводнений, которые обрушились на города на севере Чехии. Это бедствие здесь назвали самым сильным за последние 30 лет. Тысячи жителей эвакуировали. Четверть миллиона чешских домов остались без электричества.

В городе Есеник разрушены дома, а улицы завалены мусором.

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[местный житель]:«Когда вода спадёт, мы увидим всё, что осталось или не осталось, или даже то, что сюда принесло. В 1997 году здесь не было так, здесь было сухо. Это ужасно. Мои подвал и гараж (затоплены). В гараже полный бардак. Я до сих пор не заглядывал. Страшно».

Подобная ситуация и в ряде других городов Европы. Сообщают о восьмерых погибших в Румынии, Польше и Австрии.

Это польский город Глухолазы недалеко от чешской границы. Здесь сильные дожди превратили улицы в реки. Они также привели к обрушению городского моста.

А это польский город Клодзко. Здесь вода затопила исторический центр, стадион и главное кладбище.

Премьер-министр Дональд Туск назвал эту местность наиболее пострадавшей в стране. Здесь подобных наводнений раньше не фиксировали.

На юг Германии также обрушились сильные дожди. В некоторых районах власти объявили чрезвычайное положение. Там затоплены дома, дороги и мосты. Как показывают прогнозы, ливни будут продолжаться.

А в Австрии всю федеральную землю Нижняя Австрия объявили зоной бедствия из-за сильных дождей.

В Вене главная река столицы вышла из берегов. Несколько линий метрополитена закрыли. Также затоплены автомагистрали вокруг города и приостановлено железнодорожное сообщение.

Власти призвали людей по возможности оставаться дома. Студентам, преподавателям и сотрудникам вузов разрешили не посещать учебные заведения. Здесь, согласно прогнозам, дожди также будут продолжаться.

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