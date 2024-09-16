Европу топит: масштабные наводнения охватили несколько стран ЕС

На кадрах с дрона виден масштаб наводнений, которые обрушились на города на севере Чехии. Это бедствие..
Дата загрузки: 2024-09-16
В городе Есеник разрушены дома, а улицы завалены мусором.[местный житель]:
«Когда вода спадёт, мы увидим всё, что осталось или не осталось, или даже то, что сюда принесло. В 1997 году здесь не было так, здесь было сухо. Это ужасно. Мои подвал и гараж (затоплены). В гараже полный бардак. Я до сих пор не заглядывал. Страшно».
Подобная ситуация и в ряде других городов Европы. Сообщают о восьмерых погибших в Румынии, Польше и Австрии.
Это польский город Глухолазы недалеко от чешской границы. Здесь сильные дожди превратили улицы в реки. Они также привели к обрушению городского моста.
А это польский город Клодзко. Здесь вода затопила исторический центр, стадион и главное кладбище.
Премьер-министр Дональд Туск назвал эту местность наиболее пострадавшей в стране. Здесь подобных наводнений раньше не фиксировали.
На юг Германии также обрушились сильные дожди. В некоторых районах власти объявили чрезвычайное положение. Там затоплены дома, дороги и мосты. Как показывают прогнозы, ливни будут продолжаться.
А в Австрии всю федеральную землю Нижняя Австрия объявили зоной бедствия из-за сильных дождей.
В Вене главная река столицы вышла из берегов. Несколько линий метрополитена закрыли. Также затоплены автомагистрали вокруг города и приостановлено железнодорожное сообщение.
Власти призвали людей по возможности оставаться дома. Студентам, преподавателям и сотрудникам вузов разрешили не посещать учебные заведения. Здесь, согласно прогнозам, дожди также будут продолжаться.
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