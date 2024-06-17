14 магеллановых пингвинов после лечения вернулись в Атлантический океан

Четырнадцать магеллановых пингвинов спешат к воде. Им подарили вторую жизнь аргентинские ветеринары. Теперь у птиц снова..

Четырнадцать магеллановых пингвинов спешат к воде. Им подарили вторую жизнь аргентинские ветеринары. Теперь у птиц снова есть силы путешествовать по Атлантическому океану. Их выпускают на волю на побережье курортного городка в провинции Буэнос-Айрес.

Всех этих юных пингвинов нашли на местных пляжах. Заботу о них взяли на себя сотрудники реабилитационного центра «Фонд Мундо Марино».

[Хуан Пабло Лорейро, ветеринар]:

«В последние несколько месяцев к нашим берегам прибило много магеллановых пингвинов. Эти птицы поступили в наш Центр спасения и реабилитации морских обитателей с обезвоживанием, недоеданием и анемией».

Специалисты считают, что молодые пингвины не смогли найти рыбу. В итоге у них возникли проблемы со здоровьем. Птиц лечили с помощью сбалансированного питания. В дикой природе пингвины едят криль, ракообразных и небольшую рыбу.

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[Хуан Пабло Лорейро, ветеринар]:

«После реабилитации, когда эти маленькие пациенты достигли оптимального состояния здоровья и достаточного веса, их выпустили на волю».

В дикой природе насчитывается более трёх миллионов магеллановых пингвинов. Однако этот вид близок к уязвимому положению. Хотя на островах Магдалена и Марта в Магеллановом проливе создан национальный парк, но местные жители продолжают собирать яйца. Кроме того, там много туристов, и они часто тревожат птиц и разрушают их гнёзда.

Многие зоопарки мира участвуют в программе разведения магеланновых пингвинов, чтобы сохранить их популяцию.

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