Гигантский резервуар помогает Токио спасаться от наводнений

Это гигантское помещение выглядит как секретный бункер или декорации к фильму. На самом деле это сооружение..

Это гигантское помещение выглядит как секретный бункер или декорации к фильму. На самом деле это сооружение предназначено для защиты Токио от наводнений.

Японские метеорологи прогнозируют, что, по мере изменения климата, осадков в столице станет намного больше. Вся лишняя вода уже стекает сюда, что защищает Токио от наводнений.

[Сюн Отомо, сотрудник Управления строительства Токио]:

«Поскольку климат меняется, ожидается, что дожди будут идти всё чаще. Мы намерены создавать больше этих объектов, чтобы обеспечить безопасность жителей Токио».

Этот подземный тоннель возвели на севере столицы. Свод поддерживают 59 массивных колонн высотой 17 метров и весом 500 тонн каждая.

Этого резервуара достаточно, чтобы вместить почти 100 олимпийских бассейнов с водой.

Когда близлежащие реки разливаются, избыток воды проходит через массивные подземные туннели, собираясь здесь.

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[Сэйта Эмори, профессор Токийского университета]:

«Сейчас мы наблюдаем долгосрочную тенденцию потепления. По мере повышения температуры в будущем, ожидается, что выпадет невиданное ранее рекордное количество осадков».

Как сообщило метеорологическое бюро Японии, лето 2024 года стало для страны самым жарким с начала ведения наблюдений в 1898 году.

В Токио всё чаще случаются внезапные, сильные ливни. Защитная система тоннелей сработала 30 августа, когда на юго-запад Японии почти в 640 километрах отсюда обрушился тайфун. Кроме того, в июне тоннели задействовали четыре раза – то есть больше, чем за весь прошлый год.

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