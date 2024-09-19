Что такое наводнения, нигериец Алагоа Моррис знает не понаслышке. Его дом и офис находятся в южном..

Нигерии угрожают наводнения после того, как Камерун начал сброс воды

Что такое наводнения, нигериец Алагоа Моррис знает не понаслышке.

Его дом и офис находятся в южном штате Байэлса и страдают от наводнений каждый сезон дождей. Алагоа регулярно теряет имущество, а его семья на несколько недель вынуждена покидать дом.

Этот год – не исключение. Обстановку осложняет то, что соседний Камерун сейчас сбрасывает воду на своих плотинах.

[Алагоа Моррис, житель Нигерии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В Западной и Центральной Африке прошли сильные дожди. Камерун уведомил Нигерию, что будет контролируемо и постепенно высвобождать воду из нескольких водохранилищ, включая одно из крупнейших – Лагдо.

По данным нигерийских властей, сильные наводнения сейчас угрожают одиннадцати штатам страны.

При этом Нигерия уже пытается справиться с нашествием большой воды в северо-восточном штате Борно. Там прорвало несколько плотин. Погибли десятки людей.

Напомним, худшее за 10 лет наводнение в Нигерии было два года назад. Тогда погибло более 600 человек. И бедствие случилось также после того, как Камерун сбросил воду на плотине Лагдо.

В Нигерии в процессе возведения находится собственная плотина, которая могла бы сдержать усиленный поток воды. Однако её никак не достроят.

[Алагоа Моррис, житель Нигерии]:

«Я хочу, чтобы федеральное правительство пошло дальше, чем просто предсказание катастрофы. Оно должно предложить долгосрочные решения».

Нигерия, самая густонаселенная страна в Африке, подвержена наводнениям, но критики говорят, ситуацию значительно ухудшают неисправная инфраструктура и плохое планирование.

Недавние ливни также вызвали наводнения в Камеруне, Чаде, Мали и Нигере. Обычно в этих странах выпадает мало осадков.

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