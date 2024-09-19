Нигерии угрожают наводнения после того, как Камерун начал сброс воды

Что такое наводнения, нигериец Алагоа Моррис знает не понаслышке. Его дом и офис находятся в южном..
Дата загрузки: 2024-09-19
Что такое наводнения, нигериец Алагоа Моррис знает не понаслышке.
Его дом и офис находятся в южном штате Байэлса и страдают от наводнений каждый сезон дождей. Алагоа регулярно теряет имущество, а его семья на несколько недель вынуждена покидать дом.
Этот год – не исключение. Обстановку осложняет то, что соседний Камерун сейчас сбрасывает воду на своих плотинах.
[Алагоа Моррис, житель Нигерии]:
«Мы сильно пострадали. Повреждена мебель, в офисе испорчены книги. Моя жена потеряла всю свою птицу – более 100 бройлеров, которых разводила».
В Западной и Центральной Африке прошли сильные дожди. Камерун уведомил Нигерию, что будет контролируемо и постепенно высвобождать воду из нескольких водохранилищ, включая одно из крупнейших – Лагдо.
По данным нигерийских властей, сильные наводнения сейчас угрожают одиннадцати штатам страны.
При этом Нигерия уже пытается справиться с нашествием большой воды в северо-восточном штате Борно. Там прорвало несколько плотин. Погибли десятки людей.
Напомним, худшее за 10 лет наводнение в Нигерии было два года назад. Тогда погибло более 600 человек. И бедствие случилось также после того, как Камерун сбросил воду на плотине Лагдо.
В Нигерии в процессе возведения находится собственная плотина, которая могла бы сдержать усиленный поток воды. Однако её никак не достроят.
[Алагоа Моррис, житель Нигерии]:
«Я хочу, чтобы федеральное правительство пошло дальше, чем просто предсказание катастрофы. Оно должно предложить долгосрочные решения».
Нигерия, самая густонаселенная страна в Африке, подвержена наводнениям, но критики говорят, ситуацию значительно ухудшают неисправная инфраструктура и плохое планирование.
Недавние ливни также вызвали наводнения в Камеруне, Чаде, Мали и Нигере. Обычно в этих странах выпадает мало осадков.
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