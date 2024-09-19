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Нигерии угрожают наводнения после того, как Камерун начал сброс воды

Нигерии угрожают наводнения после того, как Камерун начал сброс воды

Что такое наводнения, нигериец Алагоа Моррис знает не понаслышке. Его дом и офис находятся в южном..

Дата загрузки: 2024-09-19

Нигерии угрожают наводнения после того, как Камерун начал сброс воды

Что такое наводнения, нигериец Алагоа Моррис знает не понаслышке.

Его дом и офис находятся в южном штате Байэлса и страдают от наводнений каждый сезон дождей. Алагоа регулярно теряет имущество, а его семья на несколько недель вынуждена покидать дом.

Этот год – не исключение. Обстановку осложняет то, что соседний Камерун сейчас сбрасывает воду на своих плотинах.

[Алагоа Моррис, житель Нигерии]:

«Мы сильно пострадали. Повреждена мебель, в офисе испорчены книги. Моя жена потеряла всю свою птицу – более 100 бройлеров, которых разводила».

В Западной и Центральной Африке прошли сильные дожди. Камерун уведомил Нигерию, что будет контролируемо и постепенно высвобождать воду из нескольких водохранилищ, включая одно из крупнейших – Лагдо.

По данным нигерийских властей, сильные наводнения сейчас угрожают одиннадцати штатам страны.

При этом Нигерия уже пытается справиться с нашествием большой воды в северо-восточном штате Борно. Там прорвало несколько плотин. Погибли десятки людей.

Напомним, худшее за 10 лет наводнение в Нигерии было два года назад. Тогда погибло более 600 человек. И бедствие случилось также после того, как Камерун сбросил воду на плотине Лагдо.

В Нигерии в процессе возведения находится собственная плотина, которая могла бы сдержать усиленный поток воды. Однако её никак не достроят.

[Алагоа Моррис, житель Нигерии]:
«Я хочу, чтобы федеральное правительство пошло дальше, чем просто предсказание катастрофы. Оно должно предложить долгосрочные решения».

Нигерия, самая густонаселенная страна в Африке, подвержена наводнениям, но критики говорят, ситуацию значительно ухудшают неисправная инфраструктура и плохое планирование.

Недавние ливни также вызвали наводнения в Камеруне, Чаде, Мали и Нигере. Обычно в этих странах выпадает мало осадков.
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