Знакомьтесь с дипротодоном – гигантским доисторическим сумчатым возрастом 123 тыс. лет

Десять лет назад рабочий станции в австралийской глубинке отправился на поиски крокодилов, но нашёл нечто гораздо..

Десять лет назад рабочий станции в австралийской глубинке отправился на поиски крокодилов, но нашёл нечто гораздо более необычное. [Джаред Арчибальд, археолог]:«Они думали, что нашли динозавра, потому что там были эти большие окаменелые кости».

На самом деле это оказалась редкая окаменелость гигантского вомбатоподобного сумчатого животного – дипротодона, который жил тысячи лет назад.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Останки выкопали и отправили в Музей и художественную галерею Северной территории в Дарвине. И это единственная окаменелость дипротодона, когда-либо найденная в этом северном регионе Австралии.

[Джаред Арчибальд, археолог]:«Мы не знаем, что он там делал. Пока там нашли только этот экземпляр».

Окаменелость получила имя Ширли. После этого учёные приступили к работе, чтобы определить её возраст.

[Джаред Арчибальд, археолог]:«Это не только самый северный дипротодон, обнаруженный в Австралии, но один из старейших». [Ли Арнольд, геохронолог]:«Мы собираем серию образцов отложений под окаменелостью, с того же уровня, что и окаменелость, а затем над окаменелостью. И используя фотолюминесцентное датирование, мы смогли сказать, когда эта порода в последний раз подвергалась воздействию дневного света».

Учёные полагают, что возраст Ширли – от 112 до 123 тысяч лет.

[Джаред Арчибальд, археолог]:«Эта датировка позволила нам начать изучать то, что происходило с дипротодонами в Северной Австралии». [Адам Йейтс, палеонтолог]:«Нас интересовал его возраст, потому что это была слишком северная местность для дипротодона».

Дипротодоны были самыми крупными сумчатыми, когда-либо обитавшими в Австралии. Они родственники современных вомбатов и коал.

[Адам Йейтс, палеонтолог]:«Он был размером с белого носорога, но без рогов. Он был большим, четвероногим, медлительным и питался растениями».

Сейчас начался кропотливый процесс подготовки окаменелости к выставке в музее мегафауны в Алис-Спрингс. Прежде чем Ширли будет готова, может пройти больше года.

Короткая ссылка на эту страницу: