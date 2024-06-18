Знакомьтесь с дипротодоном – гигантским доисторическим сумчатым возрастом 123 тыс. лет

Десять лет назад рабочий станции в австралийской глубинке отправился на поиски крокодилов, но нашёл нечто гораздо..
Дата загрузки: 2024-06-19
«Они думали, что нашли динозавра, потому что там были эти большие окаменелые кости».
На самом деле это оказалась редкая окаменелость гигантского вомбатоподобного сумчатого животного – дипротодона, который жил тысячи лет назад.
Останки выкопали и отправили в Музей и художественную галерею Северной территории в Дарвине. И это единственная окаменелость дипротодона, когда-либо найденная в этом северном регионе Австралии.[Джаред Арчибальд, археолог]:
«Мы не знаем, что он там делал. Пока там нашли только этот экземпляр».
Окаменелость получила имя Ширли. После этого учёные приступили к работе, чтобы определить её возраст.[Джаред Арчибальд, археолог]:
«Это не только самый северный дипротодон, обнаруженный в Австралии, но один из старейших». [Ли Арнольд, геохронолог]:
«Мы собираем серию образцов отложений под окаменелостью, с того же уровня, что и окаменелость, а затем над окаменелостью. И используя фотолюминесцентное датирование, мы смогли сказать, когда эта порода в последний раз подвергалась воздействию дневного света».
Учёные полагают, что возраст Ширли – от 112 до 123 тысяч лет.[Джаред Арчибальд, археолог]:
«Эта датировка позволила нам начать изучать то, что происходило с дипротодонами в Северной Австралии». [Адам Йейтс, палеонтолог]:
«Нас интересовал его возраст, потому что это была слишком северная местность для дипротодона».
Дипротодоны были самыми крупными сумчатыми, когда-либо обитавшими в Австралии. Они родственники современных вомбатов и коал.[Адам Йейтс, палеонтолог]:
«Он был размером с белого носорога, но без рогов. Он был большим, четвероногим, медлительным и питался растениями».
Сейчас начался кропотливый процесс подготовки окаменелости к выставке в музее мегафауны в Алис-Спрингс. Прежде чем Ширли будет готова, может пройти больше года.
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