Улицы превратились в реки: ураган «Дебби» обрушил на Флориду поток дождя

Улицы превратились в реки в некоторых регионах Флориды после того, как тропический шторм «Дебби» обрушил потоки..

Улицы превратились в реки в некоторых регионах Флориды после того, как тропический шторм «Дебби» обрушил потоки дождя на северные части штата.

Люди используют квадроциклы, чтобы передвигаться по затопленным улицам. Кое-где вода разрушила дороги.

«Дебби» частично потерял силу после того, как обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде утром в понедельник. В то время он уже был ураганом первой категории. Скорость ветра достигала 130 километров в час.

Центр по наблюдению за ураганами прогнозирует, что «Дебби» переместится с побережья в Атлантический океан, затем снова усилится и в конце недели вернётся вглубь страны, затопив побережья Джорджии и Южной Каролины.

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[Рон Десантис, губернатор Флориды]:«Это не ураган «Майкл». Это не ураган «Иэн». Но это очень мокрый шторм. И вы знаете: когда реки достигнут определённого уровня и разбухнут до предела, то вода начнёт приходить из Джорджии. Это будет происходить не только сегодня, но и всю предстоящую неделю».

Ожидаются масштабные наводнения вдоль побережья Джорджии и Южной Каролины, где выпадет более полуметра осадков. Губернаторы обоих штатов уже объявили чрезвычайное положение.

Согласно местным метеорологическим сводкам, к полудню понедельника «Дебби» уже вылил от 20 до 40 сантиметров осадков в некоторых частях центральной Флориды.

В целом, как ожидают синоптики, в этом сезоне в Атлантике сформируется рекордное число ураганов, в том числе от четырёх до семи крупных. Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году, когда на США обрушились ураганы «Катрина» и «Рита».

В этом году в Атлантике пока сформировался только один суперураган – «Берил». Он стал самым ранним из зарегистрированных штормов 5-й категории и обрушился на Карибские острова и полуостров Юкатан в Мексике, а затем – на побережье Мексиканского залива в Техасе как шторм 1-й категории с устойчивыми ветрами до 130 километров в час.

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