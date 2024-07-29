Наводнения и оползни: тайфун «Гаеми» прорвал дамбу и затопил города в Китае

Более 3000 жителей южной китайской провинции Хунань эвакуировали после того, как наводнение прорвало дамбу на местной..
Дата загрузки: 2024-07-30
Кроме того, дожди спровоцировали оползень, в результате которого погибло не менее 12 человек.
А в северо-восточном городе Даньдун который граничит с Северной Кореей, чтобы защититься от прибывающей воды, начали устанавливать ограждения.
В целом во многих городах затопило дороги и железнодорожные пути. И хотя «Гаеми» уже ослаб, ряд регионов остаётся в состоянии повышенной готовности к наводнениям.
Для прибрежной провинции Фуцзянь этот шторм стал самым мощным в этом году. Здесь он затронул почти 630 тысяч человек. И около половины были вынуждены эвакуироваться.
До того, как обрушиться на Китай, ураган «Гаеми» пронёсся через Филиппины, Японию и Тайвань.
На Тайване сообщают о десятках погибших. Тайфун также потопил грузовое судно и посадил на мель ещё восемь у южного побережья острова.
Так эвакуировали экипаж одного из застрявших судов.
Когда «Гаеми» обрушился на Тайвань, скорость ветра достигала 227 километров в час.
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