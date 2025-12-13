Редкую скрипку Гварнери дель Джезу выставят на аукцион в Париже

Редкую скрипку выставят на аукцион в Париже. Её создал итальянский мастер Бартоломео Джузеппе Антонио Гварнери, известный..

Редкую скрипку выставят на аукцион в Париже. Её создал итальянский мастер Бартоломео Джузеппе Антонио Гварнери, известный как дель Джезу. Он был внуком Андреа Гварнери – основателя династии скрипичных мастеров.

[Стефан Обер, вице-президент аукционного дома Artcurial]:

«Эта скрипка была изготовлена в XVIII веке. Так что у неё долгая история. Мы знаем, какие скрипачи могли на ней играть в последнее время, но у нас нет полной информации обо всех с момента её создания».

Гварнери дель Джезу считают соперником Антонио Страдивари, но звучание их скрипок различалось. У Страдивари оно было близко к сопрано, у Гварнери дель Джезу – ближе к меццо-сопрано.

[Стефан Обер, вице-президент аукционного дома Artcurial]:

«Мы знаем, что скрипок Страдивари было ограниченное количество – примерно 750. Скрипки Гварнери дель Джезу встречаются ещё реже. В мире зарегистрировано всего 150 экземпляров. И эти скрипки обладают исключительным звучанием, поэтому очень ценны».

Аукцион в Париже пройдёт 16 декабря. За скрипку рассчитывают выручить два миллиона евро.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2022 году одну из последних скрипок Гварнери дель Джезу продали почти за четыре миллиона евро.

Короткая ссылка на эту страницу: