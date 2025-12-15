Гонконгский суд признал магната Джимми Лая виновным, ему грозит пожизненный срок

Суд Гонконга признал медиамагната и борца за демократию Джимми Лая виновным в сговоре с иностранными силами...

Суд Гонконга признал медиамагната и борца за демократию Джимми Лая виновным в сговоре с иностранными силами. Это самый громкий судебный процесс для региона, который проходит в рамках закона о нацбезопасности. Его Пекин принял здесь после масштабных протестов 2019 года.

Лаю грозит пожизненное заключение. Его дело привлекло внимание мирового сообщества к Гонконгу, который когда-то был не только финансовым центром, но и местом, где относительно соблюдались верховенство закона и права человека.

После принятия закона о нацбезопасности, который Пекин ввёл без надлежащих процедур, здесь начались облавы на представителей продемократического движения. Многие организации закрылись, включая и газеты Джимми Лая.

Бывший председатель Гонконгской ассоциации журналистов Ронсон Чан, стоя у здания суда, выразил обеспокоенность судьбой Лая.

[Ронсон Чан, экс-председатель Ассоциации журналистов Гонконга]:

«Надежда на оправдание – это моё искреннее желание. Если его приговорят, то он уйдёт в прошлое. В мире не будет другого Джимми Лая».

Сторонники 78-летнего Лая называют его борцом за свободу. Пекин же называет его организатором протестов и заговорщиком, выступающим за введение санкций США против Гонконга и материкового Китая.

Лай – основатель ныне закрытой газеты Apple Daily и один из самых видных критиков компартии Китая. Он уже провёл пять лет в тюрьме, столкнувшись с множеством судебных разбирательств.

Предварительное слушание, на котором Лай сможет ходатайствовать о смягчении наказания, назначено на 12 января. Его адвокат заявил, что Лай решит, подавать ли апелляцию, после вынесения приговора.

