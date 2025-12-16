Свирепый охотник, который когда-то охотился в океанах Земли. Эта модель воссоздаёт доисторическую сцену: мозазавр в момент..

Новое открытие: доисторические хищники мозазавры могли обитать в реках, а не только в морях

Свирепый охотник, который когда-то охотился в океанах Земли. Эта модель воссоздаёт доисторическую сцену: мозазавр в момент поимки своей добычи.

Она представлена ​​на выставке в Американском музее естественной истории.

Мозазавры — вымершие ящероподобные рептилии, которые могли достигать 12 метров в длину.

Куратор коллекции динозавров Роджер Бенсон говорит, что они охотились на самых разных морских существ.

[Роджер Бенсон, куратор коллекции]:

«Мы знаем, что мозазавры существовали примерно от 100 до 66 миллионов лет назад, в конце эпохи динозавров. Они обитали во всех океанах мира и питались многими морскими существами: рыбами, кальмарами, животными, обитающими на дне, например, моллюсками, а также относительно крупной добычей в океанах».

Но теперь появились свидетельства, которые указывают и на другие места их обитания. Палеонтологи, работающие в Северной Дакоте, обнаружили зуб мозазавра. Анализ показал, что он принадлежал существу, обитавшему в пресной воде.

Это первое подобное открытие.

[Натан Ван Вранкен, палеонтолог]:

«И мы предполагаем, что этот «король речных берегов» мог заходить в русла рек и охотиться на гигантских крокодилов и динозавров, которые могли подходить слишком близко к кромке воды».

Окаменелость представляет собой зуб возрастом 66 миллионов лет.

[Натан Ван Вранкен, палеонтолог]:

«Мы взяли образец эмали зуба и провели его геохимическое исследование. Изотопы, которые нам удалось получить, мы сравнили с изотопами мозазавров, а также некоторых других животных, найденных на этом месте, и обнаружили, что изотопы подтверждают пресноводное происхождение. Этот мозазавр, вероятно, забирался в русла рек и жил там, отращивая новые зубы».

По словам учёных, новое открытие показало, что несколько подвидов мозазавров адаптировались к условиям окружающей среды по мере приближения конца мелового периода.

